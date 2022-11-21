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Yola çıkacaklar dikkat! Yeni sefer iptalleri var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yola çıkacaklar dikkat! Yeni sefer iptalleri var

İSTANBUL başta olmak üzere pek çok şehirde fırtına etkili oluyor. Bununla birlikte sefer iptalleri yaşanıyor. Son olarak 4 BUDO seferi daha iptal oldu.

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 Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa ile İstanbul arasında 13.30 ile 15.25 arasındaki 4 sefer de yapılamamıştı.

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