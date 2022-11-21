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Stefan Kuntz, rakipleri Dünya Kupası'nda takibe aldı

Stefan Kuntz, rakipleri Dünya Kupası'nda takibe aldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin EURO 2024 eleme grubundaki rakiplerini izlemek için Katar'a geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Stefan Kuntz, yardımcısı Jan-Moritz Lichte ile birlikte 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a ulaştı. Kuntz, EURO 2024 elemelerindeki rakiplerden Hırvatistan ve Galler'in 2022 Dünya Kupası'nda oynayacağı grup maçlarını izleyecek.

Kuntz, Katar'da ilk olarak bugün TSİ 22.00'de Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak ABD-Galler karşılaşmasını izleyecek.

Stefan Kuntz'un Dünya Kupası'nda izleyeceği diğer maçlar şöyle:

23 Kasım Çarşamba: Fas-Hırvatistan

25 Kasım Cuma: Galler-İran

27 Kasım Pazar: Hırvatistan-Kanada

29 Kasım Salı: Galler-İngiltere

1 Aralık Perşembe: Hırvatistan-Belçika

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