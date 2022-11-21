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Kilis Öncüpınar'a yine roketli saldırı! Dün akşam 6 polis ile 2 asker yaralanmıştı

Kilis Öncüpınar'a yine roketli saldırı! Dün akşam 6 polis ile 2 asker yaralanmıştı

KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na PKK'lı teröristlerce yeni roketli saldırı düzenlendi. Boş araziye düştüğü belirtilen roket herhangi bir can kaybına yol açmadı. Öncüpınar'a dün de roketli saldırı yapılmıştı...

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Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG’li teröristler tarafından ateşlenen 2 roket mermisi, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. Boş araziye düşüp patlayan mermiler, herhangi bir can kaybına yol açmadı. Roketin atıldığı noktalardaki teröristler, sınırda konuşlu birlikler tarafından ateş altına alındı.

Dün akşam saatlerinde Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine PKK'lı teröristlerce roketatar saldırısı düzenlenmiş ve saldırıda biri komiser 6'sı polis olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştı.

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