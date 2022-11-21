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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bomba adaylık çıkışı: Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bomba adaylık çıkışı: Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa...

Altılı masanın toplantıları devam ederken cumhurbaşkanı adayı ise henüz belli olmadı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan bomba bir çıkış geldi ve Savaş "Sayın Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben aday olmak isterim" dedi.

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Karar TV'de soruları yanıtlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamaları ile dikkat çekti.  "Sayın Kılıçdaroğlu olmazsa aday olmak isterim" ifadelerini kullanan Savaş şunları kaydetti:

"Geçmişim hem sahada hem de bürokraside çok parlak"

 "Karar verici Lütfü Savaş değil. Burada Altılı Masa karar verecek. Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa bize de ona yardım etmek düşer. Eğer sayın genel başkanımız aday olmazsa ben tıp doçentiyim, üniversite yönetmiş adamım. Geçmişim hem sahada hem de bürokraside çok parlak. Ben de diğer arkadaşlarım gibi yarışta olmak istiyorum. Ben de değerlendirilmek isterim. Aday adaylardan biri olmak isterim. Biz biraz kıyıda köşedeyiz. O yüzden duyulmamıştır. Adımın geçmesinden onur duyarım."

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