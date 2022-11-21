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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Karkamış'taki saldırıya tepki: En ağır bedeli ödeteceğiz

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Karkamış'taki saldırıya tepki: En ağır bedeli ödeteceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen roketli saldırıya sert tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, 3 vatandaşın hayatını kaybettiği Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü tarafından Karkamış ilçe merkezine havan/roket atılması sonucu hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz... Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz Terör örgütünün bu insanlık dışı saldırısını lanetliyoruz. Terör örgütüne en ağır bedeli ödeteceğiz!"

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