AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Karkamış'taki saldırıya tepki: En ağır bedeli ödeteceğiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen roketli saldırıya sert tepki gösterdi.Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, 3 vatandaşın hayatını kaybettiği Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Terör örgütü tarafından Karkamış ilçe merkezine havan/roket atılması sonucu hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz... Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz Terör örgütünün bu insanlık dışı saldırısını lanetliyoruz. Terör örgütüne en ağır bedeli ödeteceğiz!"