Sergen Deveci kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı son haberi geldi

Amasya'da sabaha karşı meydana gelen feci kazada ağır yaralanan isimlerden biri de çektiği eğlenceli videolar ve stand-up gösterileri ile izleyenleri kahkahaya boğan oyuncu Sergen Deveci oldu. Ard arda ölüm haberlerinin geldiği kaza sonrası Sergen Deveci nasıl, son sağlık durumu nasıl, Sergen Deveci öldü mü?

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Binlerce kişi tarafından takip edilen, sosyal medyanın en ünlü isimlerinden biri olan oyuncu Sergen Deveci Amasya'daki feci trafik kazasında tiyatro ekibinde yer alan isimlerden biri oldu. 3 kişinin öldüğü kazada herkes Sergen Deveci'nin son durumu nasıl sorusunun yanıtını aramaya başladı. Hayranları tarafından sosyal medya hesabına binlerce yorum yapılan Sergen Deveci kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sergen Deveci hangi dizilerde oynadı?

Sergen Deveci'nin son sağlık durumu nasıl

Hastaneden alınan bilgiye göre; Kazada yaralanan Sergen Deveci yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Vücudunda kırıklar olan Deveci'nin bilinci açık, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazada yaralanan oyuncuların son durumları hakkında bilgi verdi. Yaralıların iyi olduğunu ifade eden Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Amasya Merzifon’da tiyatro sanatçılarını taşıyan bir minibüsün bir TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. Kazada hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum."

Sergen Deveci kimdir?

Sergen Deveci, 2 Ekim 1991 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi. Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim aldı. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya mecralarında yayınladığı skeçlerle adını geniş bir kitleye duyurdu.

A-Normal isimli tiyatro oyununda da sahne alan fenomen, kameralar karşısına ilk kez Blu Tv isimli dijital platformda yayınlanmakta olan ‘Bonkis’ adlı dizi ile geçti.

Oynadığı filmler ve diziler

Nalan 2022

Aslında Özgürsün 2022

Bonkis. 2021

Dayı Şov 2021

Yara Bandı. 2017

Şüphe. 2017



