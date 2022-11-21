BIST 4.497
DOLAR 18,62
EURO 19,06
ALTIN 1.042,26
HABER /  POLİTİKA

Bay Kemal'den sonra Meral Akşener ABD'ye gidiyor! ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi?

Bay Kemal'den sonra Meral Akşener ABD'ye gidiyor! ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmalı ABD ziyaretinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener de ABD ve Avrupa turuna çıkacak. İYİ Parti "İcazet almaya mı gideceksiniz?" sorusuna "“Ne münasebet! Elbette ki gidilecek yurt dışına… Gidilmek zorunda! Hangi parti olursa olsun… Muhalefetteki tüm partilerin yurt dışına gidip ne istediklerini, neyi planladıklarını ve nasıl yapacaklarını anlatması siyaseten en doğru tavırdır" cevabı verdi...

Abone ol

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, kendilerinin de ABD ve Avrupa'ya ziyaretler yapacağını, bu ziyaretlerin bazılarında Meral Akşener'in de olabileceğini söyledi. Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a konuşan Bilge Yılmaz, ABD ve Avrupa ziyaretlerinin Ocak ayından itibaren gerçekleşmesinin planlandığını söyledi. 

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ABD ve İngiltere ziyaretleri sorulan Bilge Yılmaz, "Biz de gideceğiz… Bir kısmında Genel Başkanımız da olabilir. Çalışmalarımız, planlamalarımız devam ediyor” dedi. Sevilay Yılman'ın  "Kemal Bey’in ziyaretlerine iktidar cephesinden ‘icazet almaya’ gitti yorumları yapıldı. Aynı yorumların İYİ Parti için yapılmasından endişe duymuyor musunuz?” sorusuna Bilge Yılmaz şu cevabı verdi:

Gidip ne yapacağınızı anlatmanız lazım

"Ne münasebet! Elbette ki gidilecek yurt dışına… Gidilmek zorunda! Hangi parti olursa olsun… Muhalefetteki tüm partilerin yurt dışına gidip ne istediklerini, neyi planladıklarını ve nasıl yapacaklarını anlatması siyaseten en doğru tavırdır."

Türkiye Muz cumhuriyeti değil

"Sonuçta Türkiye 'Muz Cumhuriyeti' değil! Ülkenin iktidarını yönetmeye aday iseniz, bunu dünyaya anlatmak, tanıtmak zorundasınız! AK Parti de benzer yöntemi izlememiş miydi? Onlar da 2002’de iktidara gelmeden önce hem Amerika’ya hem Avrupa ülkelerine gidip nasıl bir iktidar hedeflediklerini, kendilerinin kim olduklarını, ne düşündüklerini, nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini anlatmadılar mı?"

Kemal Bey son derece doğru bir adım attı

"Bugün bu yöntemi muhalefetin izlemesi neden anormal karşılanıyor? Amerika ya da Avrupa ya da diğer başka ülkeler neden tanımasın, bilmesin kimlerin Türkiye’nin idaresini yönetmeye aday olduğunu? O nedenle CHP Genel Başkanı’nın ziyaretlerine farklı anlamlar yüklemek hem şık değil hem de iyi niyetli. Kemal Bey son derece doğru bir adım attı. Ama ben olsaydım o adımlardan verim elde edecek bir altyapı oluşturur öyle giderdim. Tabii her yiğidin yoğurt yiyişi başka ama iktidar değiştiğinde Türkiye’ye yatırım yapacak insanlara teknik bir sunum yapılmalı. Biz daha kapsamlı ve daha güçlü görüşmeler planlıyoruz. Daha teknik ve daha matematiksel sunumlar yapacağız…”

Akşener'in Biden ile görüşme planı var mı?

Sevilay yılman araya girip; "Mesela Biden ile Akşener’in görüşmesi gibi bir plan var mı?" diye sorduğunu belirterek aldığı cevabı şöyle aktardı: 
“Henüz öyle bir netlik yok ama olursa da neden olmasın? Biden ve ABD’nin yönetimi neden Türkiye’nin yeni yönetimine aday olan bir siyasi parti ve lideriyle tanışmasın?” 

ÖNCEKİ HABERLER
Emekli amiral Türker Ertürk: Demirtaş Türkiye için bir şans
Emekli amiral Türker Ertürk: Demirtaş Türkiye için bir şans
Sergen Deveci kaç yaşında aslen nereli videolardaki sevgilisi mi kimdir?
Sergen Deveci kaç yaşında aslen nereli videolardaki sevgilisi mi kimdir?
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Erdoğan çok kilit rol oynadı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Erdoğan çok kilit rol oynadı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Sergen Deveci son durumu öldü deniyor ama yeni haber geldi
Sergen Deveci son durumu öldü deniyor ama yeni haber geldi
Sergen Deveci kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı son haberi geldi
Sergen Deveci kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı son haberi geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı
Amasya'da trafik kazası geçiren tiyatrocuların son durumu! Bakan Koca açıkladı
Amasya'da trafik kazası geçiren tiyatrocuların son durumu! Bakan Koca açıkladı
Nedeni şaşırttı! Sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı
Nedeni şaşırttı! Sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı
Polonya, Almanya'nın "Patriot" teklifine sıcak bakıyor
Polonya, Almanya'nın "Patriot" teklifine sıcak bakıyor
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Karkamış'taki saldırıya tepki: En ağır bedeli ödeteceğiz
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Karkamış'taki saldırıya tepki: En ağır bedeli ödeteceğiz
AK Partili Aydemir: Akşener dışında harekata destek açıklaması yapan yok
AK Partili Aydemir: Akşener dışında harekata destek açıklaması yapan yok