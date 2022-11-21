Bay Kemal'den sonra Meral Akşener ABD'ye gidiyor! ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmalı ABD ziyaretinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener de ABD ve Avrupa turuna çıkacak. İYİ Parti "İcazet almaya mı gideceksiniz?" sorusuna "“Ne münasebet! Elbette ki gidilecek yurt dışına… Gidilmek zorunda! Hangi parti olursa olsun… Muhalefetteki tüm partilerin yurt dışına gidip ne istediklerini, neyi planladıklarını ve nasıl yapacaklarını anlatması siyaseten en doğru tavırdır" cevabı verdi...

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İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, kendilerinin de ABD ve Avrupa'ya ziyaretler yapacağını, bu ziyaretlerin bazılarında Meral Akşener'in de olabileceğini söyledi. Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a konuşan Bilge Yılmaz, ABD ve Avrupa ziyaretlerinin Ocak ayından itibaren gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ABD ve İngiltere ziyaretleri sorulan Bilge Yılmaz, "Biz de gideceğiz… Bir kısmında Genel Başkanımız da olabilir. Çalışmalarımız, planlamalarımız devam ediyor” dedi. Sevilay Yılman'ın "Kemal Bey’in ziyaretlerine iktidar cephesinden ‘icazet almaya’ gitti yorumları yapıldı. Aynı yorumların İYİ Parti için yapılmasından endişe duymuyor musunuz?” sorusuna Bilge Yılmaz şu cevabı verdi:

Gidip ne yapacağınızı anlatmanız lazım

"Ne münasebet! Elbette ki gidilecek yurt dışına… Gidilmek zorunda! Hangi parti olursa olsun… Muhalefetteki tüm partilerin yurt dışına gidip ne istediklerini, neyi planladıklarını ve nasıl yapacaklarını anlatması siyaseten en doğru tavırdır."

Türkiye Muz cumhuriyeti değil

"Sonuçta Türkiye 'Muz Cumhuriyeti' değil! Ülkenin iktidarını yönetmeye aday iseniz, bunu dünyaya anlatmak, tanıtmak zorundasınız! AK Parti de benzer yöntemi izlememiş miydi? Onlar da 2002’de iktidara gelmeden önce hem Amerika’ya hem Avrupa ülkelerine gidip nasıl bir iktidar hedeflediklerini, kendilerinin kim olduklarını, ne düşündüklerini, nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini anlatmadılar mı?"

Kemal Bey son derece doğru bir adım attı

"Bugün bu yöntemi muhalefetin izlemesi neden anormal karşılanıyor? Amerika ya da Avrupa ya da diğer başka ülkeler neden tanımasın, bilmesin kimlerin Türkiye’nin idaresini yönetmeye aday olduğunu? O nedenle CHP Genel Başkanı’nın ziyaretlerine farklı anlamlar yüklemek hem şık değil hem de iyi niyetli. Kemal Bey son derece doğru bir adım attı. Ama ben olsaydım o adımlardan verim elde edecek bir altyapı oluşturur öyle giderdim. Tabii her yiğidin yoğurt yiyişi başka ama iktidar değiştiğinde Türkiye’ye yatırım yapacak insanlara teknik bir sunum yapılmalı. Biz daha kapsamlı ve daha güçlü görüşmeler planlıyoruz. Daha teknik ve daha matematiksel sunumlar yapacağız…”

Akşener'in Biden ile görüşme planı var mı?

Sevilay yılman araya girip; "Mesela Biden ile Akşener’in görüşmesi gibi bir plan var mı?" diye sorduğunu belirterek aldığı cevabı şöyle aktardı:

“Henüz öyle bir netlik yok ama olursa da neden olmasın? Biden ve ABD’nin yönetimi neden Türkiye’nin yeni yönetimine aday olan bir siyasi parti ve lideriyle tanışmasın?”