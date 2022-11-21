CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teki hain saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan saldırısında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından alçakça düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.