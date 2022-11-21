Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı! Bakan Soylu: 3 kişi hayatını kaybetti

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinden son dakika haberler geliyor. YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Roketler okula, eve ve bir TIR'a isabet etti. Bölgeye ekipler sevk edilirken Bakan Soylu biri çocuk, biri öğretmen 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Abone ol

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. Roketler, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

3 kişi öldü biri çocuk biri öğretmen

Hain saldırıda 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan birisinin çocuk, birinin de öğretmen olduğunu açıkladı.

Bakan Özer: Ayşegül öğretmen şehit oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de hayatını kaybeden öğretmenin isminin Ayşegül Algan olduğunu açıkladı.

Okula ve eve isabet etti

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Gaziantep Valisi'nden açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü tarafından Karkamış ilçesine 5 roket atıldığını, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Gül, "Sivil yerleşim merkezlerine saldırıda 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2'si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.