BIST 4.494
DOLAR 18,62
EURO 19,09
ALTIN 1.043,30
HABER /  DÜNYA

Mısır'dan Erdoğan ile Sisi görüşmesi açıklaması: Bu daha başlangıç

Mısır'dan Erdoğan ile Sisi görüşmesi açıklaması: Bu daha başlangıç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik" açıklamasının ardından bir açıklama da Mısır'dan geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Erdoğan ve Sisi'nin Katar'daki el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak" denildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. Açıklamada 'Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak' denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin Sisi ile görüşmesini hatırlatması üzerine şu cevabı vermişti: "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim."

ÖNCEKİ HABERLER
Kilis Öncüpınar'a yine roketli saldırı! Dün akşam 6 polis ile 2 asker yaralanmıştı
Kilis Öncüpınar'a yine roketli saldırı! Dün akşam 6 polis ile 2 asker yaralanmıştı
Karkamış saldırısı! Ölen çocuk Hasan Karataş CHP Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni çıktı
Karkamış saldırısı! Ölen çocuk Hasan Karataş CHP Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni çıktı
Sakarya'da aracını bırakıp okula gitti, dakikalar sonrası korkunç
Sakarya'da aracını bırakıp okula gitti, dakikalar sonrası korkunç
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İskoçya ekibi Rangers'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi
İskoçya ekibi Rangers'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi
Melis İşiten kimdir kaç yaşında Melis İşiten kimin kızı anne ve babası kimdir?
Melis İşiten kimdir kaç yaşında Melis İşiten kimin kızı anne ve babası kimdir?
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bomba adaylık çıkışı: Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa...
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bomba adaylık çıkışı: Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'şerefsiz' davası
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'şerefsiz' davası
Bay Kemal'den sonra Meral Akşener ABD'ye gidiyor! ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi?
Bay Kemal'den sonra Meral Akşener ABD'ye gidiyor! ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi?
Emekli amiral Türker Ertürk: Demirtaş Türkiye için bir şans
Emekli amiral Türker Ertürk: Demirtaş Türkiye için bir şans
Sergen Deveci kaç yaşında aslen nereli videolardaki sevgilisi mi kimdir?
Sergen Deveci kaç yaşında aslen nereli videolardaki sevgilisi mi kimdir?
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Erdoğan çok kilit rol oynadı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Erdoğan çok kilit rol oynadı