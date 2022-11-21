Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'şerefsiz' davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için 'şerefsiz' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 200 bin TL'lik dava açtı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 'şerefsiz' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 200 bin TL'lik dava açtı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, şu sözlerle duyurdu:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, ifade edilen "Şerefsiz" hakaret sözü nedeniyle Soylu aleyhine 200.000₺'lik dava açtık. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince bu ahlaksızlığın hesabını soracağız!.."

Ne olmuştu?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2022 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülürken Meclis'te tartışma çıkmıştı.

Soylu, gün boyu milletvekillerinden gelen eleştirilere yanıt verirken; “Kara parayı aklayan da uyuşturucuyu yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir” demişti.