Emekli amiral Türker Ertürk: Demirtaş Türkiye için bir şans

Emekli amiral Türker Ertürk, İstiklal Caddesi saldırısı sonrası PKK'yı aklamaya çalışan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu ileri sürerek "HDP’nin Türkiye’nin partisi olma yolunda ciddi hamleler yaptı" dedi.

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Halk TV yayınına katılan emekli amiral Türker Ertürk, HDP ve Selahattin Demirtaş’la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ertürk şöyle konuştu:

“Öncelikle Selahattin Demirtaş’ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. Selahattin Demirtaş niye şans Türkiye için? HDP’nin Türkiye’nin partisi olma yolunda ciddi hamleler yaptı. Bundan sonra da yapabilir bunun emarelerini görüyorum. Şimdi zaten biz halk olarak ne istiyoruz? HDP istiyoruz ki Türkiye’nin partisi olsun…

Tabii ki Selahattin Demirtaş’a HDP’nin yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor ama biz de düşüyor. Bakınız biz de onlara doğru adım atmalıyız ki onlar da Türkiye’nin partisi olma yolunda adım atsınlar. Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor. Niçin? Çünkü bugün Kürt oyları üzerinde belirleyici olan Selahattin Demirtaş.”

Eleştirilere yanıt

Ertürk sözlerine gelen eleştirilere, sosyal medyada AK Partililerin Demirtaş ve Abdullah Öcalan’la ilgili sözlerini hatırlatarak “Bunları unuttuk mu?” diye yanıt verdi.

Demirtaş İstiklal saldırısı sonrası PKK'yı aklamaya çalıştı Pençe Kılıç operasyonuna karşı çıktı

HDP’li Selahattin Demirtaş, TSK’nın Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG terör üslerine yönelik Pençe-Kılıç Harekatı’nı hedef almış, İstiklal saldırısında PKK’ya temize çıkarmaya çalışmıştı. TSK’nın terör operasyonunu “Kürtlerin başına bomba yağdırıyorlar” diye karalayan Demirtaş, dün sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstiklal’de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler.

İstiklal’de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Bu kirli senaryoya “vatan savunması” deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar.

Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler. Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi? Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor?

“Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız, YAŞASIN BARIŞ” demek çok mu zor?

Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: SAVAŞA HAYIR!”

Türker Ertürk kimdir?

1957 yılında Trabzon’da doğan Ertürk, ilköğrenimini İstanbul’da, orta öğrenimini ise Ankara ve Trabzon’da tamamladı.

1971'de Heybeliada’da bulunan Deniz Lisesine başladı. Lise ve müteakiben o zaman yine Heybeliada’da bulunan Deniz Harp Okulu mezuniyetinin ardından, 1979 yılında subay olarak donanma saflarına katılan Türker Ertürk, 15 sene gemilerde çalışmıştır. Bu süre içinde üç harp gemisinin komutanlığını yaptı. 1996-1998 yılları arasında ise Alçıtepe Muhribinin komutanlığını yapmıştır.

Binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, Yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, Albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

1985-1987 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yaptı. 1988-1990 yıllarında Deniz Harp Akademisi eğitimini alan Türker Ertürk, 1992'de Silahlı Kuvvetler Akademisi ve 1999'da Roma’da bulunan NATO Savunma Koleji eğitimlerini tamamlamıştır.

Ertürk; 2000-2003 yılları arasında Londra’da Silahlı Kuvvetler ve Deniz Askerî Ataşeliği görevini müteakip, 2003-2004 yılları arasında Eğitim Filotillası Komodorluğu, 2004-2005 yılları arasında da Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı görevlerini deruhte etmiştir.

30 Ağustos 2006 tarihinde tuğamiralliğe terfi eden Türker Ertürk, 2006-2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı görevini yapmıştır. Bu görevi esnasında; ülke çapında bir sosyal sorumluluk projesi olan Gazi Alemdar Müze Gemisi'nin yapılmasına öncülük etmiş ve lokomotif gücü olmuştur.

Terfi ettirilmeyince 2010 yılında istifa etti

2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yaptı. 2010'da terfi ettirilmedi ve görev süresi 1 yıl uzatılarak Akdeniz Bölge Komutanlığına atandı. Ertürk, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı icra edilen psikolojik savaşta komutanlarının bu süreci iyi yönetemediği ileri sürerek 9 Ağustos 2010 tarihinde istifa etmiş ve mücadelesine siyasi yaşamda devam etme kararı vermiştir.

CHP'de 5 yıl siyaset yaptı

Mesleğinden ayrılmasının sonra CHP’ye katılmış ve yaklaşık olarak beş yıl CHP içinde siyasi faaliyet yürütmüştür. Bu süre içinde Milletvekili aday adayı olmuş ve Trabzon İl Başkanlığı için yarışmıştır. 12 Kasım 2014'te "kurucu ilkelerinden uzaklaştığı, Atatürk’e olan bağlılığını yitirdiği" gerekçesiyle CHP'den istifa etmiştir. 14 Kasım 2014'te Anadolu Partisi’nin ikinci kurucu ismi olmuş fakat siyaseten anlaşmazlığa düştüğünden, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinden önce 18 Mart 2015'te partiden istifa etmiş olup, halen siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmektedir.

Türker Ertürk, askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra birçok televizyon ve radyo programına katılmış, makaleleri yayınlanmış, çok sayıda konferansa konuşmacı olarak katılmıştır.

Halen Türkiye, Avrupa ve Amerika’da yayın yapan 25’i aşkın dergi, gazete ve internet gazeteciliği yapan sitede köşe yazarlığı yapmakta ve konferanslar vermektedir.

Aktif bir sporcu olan Ertürk; tenis, yelken, sörf, kar ve su kayağı sporları yapmakta olup, kurbağa adam brövesine ve üç yıldız balıkadam dalıcı belgesine sahiptir.

Özden Ertürk ile evli olan Türker Ertürk'ün, Deniz Sinem, İlhan ve Berrak adlarında çocukları vardır.