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Sakarya'da aracını bırakıp okula gitti, dakikalar sonrası korkunç

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da aracını bırakıp okula gitti, dakikalar sonrası korkunç

SAKARYA’da etkili olan lodos Adapazarı ilçesinde çınar ağacını devirdi. 4 aracın üzerine devrilen ağaç 1 aracı ise tamamen kullanılamaz hale getirdi. Facianın eşiğinden dönülen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması ise sevindirdi.

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Meteoroloji genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında etkisini sürdüren lodos, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan çınar ağacını devirdi.

Park halindeki araçların üzerine düşen ağaç, 54 ABN 586 plakalı Peugeot marka otomobili kullanılmaz hale getirirken 3 araçta da maddi hasar oluşturdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Sakarya Büyükşehir Belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında ağacı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Aracı kullanılamaz hale gelen Zafer Koç, öğretmen olan eşinin okuluna gitmek için aracı park ettikten sonra olayın gerçekleştiğini aktardı.

“Eşim her zaman buraya park ederdi aracını”

Eşinin aracı park ettiğini ve okula gittiğini aktaran Zafer Koç, “Şükürler olsun herhangi bir can kaybı yok. Eşim her zaman buraya park ederdi aracını. Karşı taraftaki okulda da öğretmen kendisi, çocuklarım da orada okuyor. Her zamanki gibi çocuklarımla birlikte buraya gelmiş aracı bırakmış ve okula geçmişler. Tam okula girdiği esnada ağacın sallandığını görmüş, o sırada rüzgar da varmış tabi. Ve biranda ağaç gürültüyle yıkılmış. Geri gelip baktığında aracı bu halde bulmuş. Maalesef görünmez kaza” dedi.

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