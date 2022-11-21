21 Kasım altın fiyatları düşüyor! İslam Memiş 'henüz başlamadı' diyerek açıkladı

Altın fiyatları son dönemin en hızlı yükselişlerinden birini gerçekleştirdi. Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın 1.044,65, çeyrek altın 1.735, Yarım altın 3.470, cumhuriyet altını da 6.918 liradan alıcı buluyor. Dolar 18.60, Euro 19.14 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında hareketli bir hafta geride kalırken yatırımcılar bir sonraki seviyelerin ne olacağını merak ediyor. TGRT Haber’in aktardığı haberde İslam Memiş, şunları söyledi: