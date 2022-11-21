21 Kasım altın fiyatları düşüyor! İslam Memiş 'henüz başlamadı' diyerek açıkladı
Gram altın geçtiğimiz hafta rekor kırdı. Yükselişin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş’ten gram altın için bomba bir tahmin geldi. '1100'lü rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız' diyen Memiş'in açıklamalarına bakın...
Altın fiyatları son dönemin en hızlı yükselişlerinden birini gerçekleştirdi. Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın 1.044,65, çeyrek altın 1.735, Yarım altın 3.470, cumhuriyet altını da 6.918 liradan alıcı buluyor. Dolar 18.60, Euro 19.14 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında hareketli bir hafta geride kalırken yatırımcılar bir sonraki seviyelerin ne olacağını merak ediyor. TGRT Haber’in aktardığı haberde İslam Memiş, şunları söyledi:
-Gram altın TL ekranlarda 1051 seviyesinde. 1050-1070 aralığında geziniyor. Kritik direnç 1090 lira.
1100'lü rakamlar...
-1060 lira seviyesi kırıldı, orada takıldı. Bir sonraki ataklarda 1090 seviyesini göreceğiz. Ondan sonra 1100'lü rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız.
-1780 de yukarı yönlü kırılmadıkça yükseliş başladı diyemiyoruz. 1780'i direnç takip edip yeni zirveleri konuşuyor olacağız.