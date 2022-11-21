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ABD Büyükelçiliğinden Karkamış'a roketli saldırı açıklaması

ABD Büyükelçiliğinden Karkamış'a roketli saldırı açıklaması

ABD Ankara Büyükelçiliği, Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Gaziantep'in Karkamış ilçesine atılan roketli saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz." denildi

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Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep’te gerçekleştirilen kanlı terör saldırısını sosyal medya hesabı üzerinden kınadı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, “ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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