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TOKİ yeni kura takvimini paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir ne zaman?

TOKİ yeni kura takvimini paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir ne zaman?

Ucuz ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin haftalık kura çekimi takvimini paylaştı.

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 TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihleri ucuz ev fırsatını yakalamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Sosyal Konut Projesi'nde yeni TOKİ kura tarihleri belli oldu. Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesinde 7 il için daha TOKİ kura çekimi tarihleri duyuruldu. İşte açıklanan takvimdeki yeni iller ile tarih ve konut sayısına ilişkin haberin detayları…

TOKİ kura çekimi bu hafta 7 ilde başlıyor. 21-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da toplam 9 bin 132 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir için henüz bir açıklama geldi. TOKİ ilerleyen günlerde yeni takvimi duyuracak

Bugün itibariyle Erzincan'da başlayacak olan haftalık kura çekilişi 27 Kasım'a kadar devam edecek.

7 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde:

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1037 konut
22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1284 konut
24 Kasım Perşembe: Elazığ 397 konut - Adıyaman bin 570 konut
25 Kasım Cumartesi: Adıyaman bin 80 konut
26-27 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 3 bin 514 konut

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