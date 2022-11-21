Kendi tecavüz görüntülerini nişanlısının e postasında buldu! Uyurken yapmış dövmeden tanıdı

AVUSTRALYA'da bir kadın, nişanlısının e-postasında kendi tecavüz videolarını buldu. Kendisini dövmelerden tanıdığını belirten kadın, duruşmadaki konuşmasında partnerinden tiksindiğini söyledi. Saldırgan nişanlı, partnerine 7 kez tecavüz ettiğini ve 21 kez cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti.

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AVUSTRALYA'da bir kadın, nişanlısının e-posta adresinde kendi tecavüz görüntülerini buldu. Adı açıklanmayan mağdur, partnerine dava açtı. 34 yaşındaki saldırgan, iki yılı aşkın bir süredir birlikte olduğu kadına 7 kez tecavüz ettiğini ve 21 kez cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti.

Aldatılıyorum sandı ama...

Bugün görülen duruşmada Melbourne'da yaşayan kadın, aldatıldığından şüphelendiğini ve bu yüzden partnerinin e-posta adresine giriş yaptığını söyledi.

Uyurken tecavüz etmiş

Adı gizli tutulan adamın kişisel ve iş adresleri arasında 9 e-posta gönderdiği ve bunların her birindeki görüntülerde kadının uyurken cinsel saldırıda bulunduğu görüldü.

2 yıl boyunca bunu yapmış

34 yaşındaki saldırgan, iki yılı aşkın bir süredir birlikte olduğu kadına 7 kez tecavüz ettiğini ve 21 kez cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. Videoların bazılarının saniyeler içinde bittiği, bazılarınınsa 12 dakika kadar uzun olduğu açıklandı.

Kendisini dövmelerden tanıdığını belirten kadın, duruşmadaki konuşmasında partnerinden tiksindiğini söyledi. Mağdur utandığını, ancak kendisinin yanlış bir davranışta bulunmadığı için bunun adaletsiz olduğunu düşündüğünü belirterek şunları ifade etti:

-Artık gelecekte ilişkide birine tekrar nasıl güvenebileceğimi bilmiyorum.

Suçlamaları kabul eden adamın yargılanma süreci devam ediyor.