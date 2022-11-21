Büşra Pekin estetikle Arzum Onan'a ne kadar benzemiş! Estetiksiz halini sildi bambaşka oldu!

Estetiğin yarattığı mucizenin canlı kanıtı olarak hep Ajda Pekkan'ı bildik. Ajda Pekkan yaşlılığı estetikle yenerken, Büşra Pekin ise estetikle nasıl güzelleşileceğinin örneği oldu. Herkesin son değişimiyle dilinde olan Büşra Pekin elbette bunun için cüzdanı açtı. 15 yılda adım adım kendini bambaşka biri haline getirdi. Yaptırdığı estetikler o kadar başarılıydı ki Büşra Pekin'in estetisyeni kim diye merak konusu oldu. Son çekik göz ameliyatı ile geldiği hali ise Arzum Onan'a çok benzetildi...



