Büşra Pekin estetikle Arzum Onan'a ne kadar benzemiş! Estetiksiz halini sildi bambaşka oldu!
Oyuncu Büşra Pekin sarışın fotoğrafını paylaştı görenin ağzı açık kaldı. Yeni estetikleri sonrası eski Büşra Pekin'den eser kalmadı. Instagram hesabındaki paylaşımlarına bakan onu tanıyamıyor. Büşra Pekin 15 yılda estetikle bu hale gelebilmek için mini bir servet harcadı. Son göz ameliyatı sonrası ise tıpkı Arzum Onan'a benzedi. Büşra Pekin'in güzelliğini gören de estetik doktorunu merak etti. İşte Büşra Pekin'in estetiksiz ve estetikli hali:
Estetiğin yarattığı mucizenin canlı kanıtı olarak hep Ajda Pekkan'ı bildik. Ajda Pekkan yaşlılığı estetikle yenerken, Büşra Pekin ise estetikle nasıl güzelleşileceğinin örneği oldu. Herkesin son değişimiyle dilinde olan Büşra Pekin elbette bunun için cüzdanı açtı. 15 yılda adım adım kendini bambaşka biri haline getirdi. Yaptırdığı estetikler o kadar başarılıydı ki Büşra Pekin'in estetisyeni kim diye merak konusu oldu. Son çekik göz ameliyatı ile geldiği hali ise Arzum Onan'a çok benzetildi...
Büşra Pekin'i ilk olarak Çok Güzel Hareketler ile tanıdık. Balık etli, oyunculuğu zirvede bir kızdı. Görsel olarak Büşra Pekin "güzel' değil sempatikti. Büşra Pekin ise 'güzel' olmak isteyenlerdendi... Bunun için dizilerden kazandığı her kuruşu kendi bedenine yatırdı. Bu hale gelmesi tam 15 yıl sürdü.
Büşra Pekin’in estetikler için harcadığı para aşağı yukarı 315 bin lira. Bir site oturup bunun hesabını çıkarmış. Burundan çeneye işte estetik operasyonlarının maliyet listesi:
Badem göz estetiği - 70 bin TL
Bişektomi - 45 bin TL
Dudak dolgusu - 6 bin TL
Elmacık dolgusu - 6 bin TL
Jawline dolgusu - 6 bin TL
Çene ucu dolgusu - 6 bin TL
Işık dolgusu - 6 bin TL
Botox - 5 bin TL
Diş implantı - 80 bin TL
Burun estetiği - 50 TL
Tiplasti - 35 bin TL
Büşra Pekin kendini Arzum Onan'a benzetti
Badem göz ameliyatı ile estetik dönüşümünü tamamlayan Büşra pekin son haliyle birini çok andırıyor. İlk anda tanıdık gelen yeni yüzü Arzum Onan'dan kopyalanmış gibi... Aynı çekik gözler ve aynı dudak kıvrımları ile Büşra Pekin, güzellik kraliçesi Arzum Onan'ın genç versiyonu olmuş.