Bülent Arınç 'toplum cinnet geçiriyor' dedi! Erdoğan'a 'seferberlik' çağrısı yaptı

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Ekonomi, enflasyon, geçim şartları ve paramızın değerine gönderme yaparak yaşanan olayları "Toplum cinnet geçiriyor" diye özetledi. Herkesin şapkasını önüne alıp düşünmeye çağıran Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seferberlik başlatma çağrısı yaptı.

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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, "Toplum cinnet geçiriyor" dedi. "1969'dan bu yana siyasetin içindeyim. Siyasetteki üslup kat kat topluma yayılıyor... Böyle olmamalı..." diyen Arınç, "Parayı bulursunuz... Enflasyonu düşürürsünüz... Orta kesimin ve yoksulların durumu düzeltilir... Ama ahlak, üslup ve edep olarak birbirimizi, kendi nefsimizden daha tercih edecek noktaya gelmemiz lazım. Bunun için bir seferberliğe ihtiyaç var" deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öncülük etmesi çağrısında bulundu. İşte Sabah yazarı Yavuz Donat'ın köşesinden Arınç'ın o açıklamaları...

Arınç'ın penceresinden neler görünüyor?

Yavuz Donat yazısında "Siyaset... Seçim... Neler oluyor? Sorunlar... Üslup... Gerilim..." Bülent Arınç'ın penceresinden "neler görünüyor?" Başbakan Yardımcısı... Arınç, "1969'dan bu yana siyasetin içindeyim" diyerek söze başladı: - Siyasetteki üslup kat kat topluma yayılıyor... Böyle olmamalı... Kucaklayıcı, uzlaşmacı bir siyaset üslubuna ihtiyaç var. Belli ki Bülent Arınç'ın "dili şişmiş." Bu bir Anadolu deyimi... "Konuşmaya ihtiyacı var." ifadesini kullandı. Donat şunları kaydetti:

Ekonomi... Enflasyon... Halkın geçimi... Paramızın değeri...

"Günlerden Pazar... Zamanımız çok... Dinledik... Arınç dedi ki:

Ekonomi... Enflasyon... Halkın geçimi... Paramızın değeri... "Bunlar birer tespit."

Ama hepsinden daha acı olan bir gerçek var... "Toplum cinnet geçiriyor" Şiddet... Nefret... Kadın cinayetleri... Karşılıklı oturup, tartışma yerine silahla birbirini vuranlar, hiç tanımadığı insanın başını kılıçla gövdesinden ayıranlar var.

Herkes şapkasını önüne alıp düşünsün

Bülent Arınç... Kimseyi suçlamıyor... Fakat...

Herkesi... Şapkasını önüne koyup düşünmeye çağırıyor.

- 1969'tan bu yana belki 20 seçim geçirdim... Karşımızda olanları, en az kendimiz kadar saygın görecek bir anlayışın içinde olmalıyız.

Bülent Arınç'tan bir çağrı... "Aklımızı başımıza almalıyız."

Dinliyoruz... İşte sözün gerisi:

Bir seferberliğe ihtiyaç var

Parayı bulursunuz... Enflasyonu düşürürsünüz... Orta kesimin ve yoksulların durumu düzeltilir... Ama ahlak, üslup ve edep olarak birbirimizi, kendi nefsimizden daha tercih edecek noktaya gelmemiz lazım. Bunun için bir seferberliğe ihtiyaç var.

Öncülüğü kim yapacak?

Seferberlik... Söylemesi hoş ama... Öncülüğünü kim yapacak? Sorduk.

Bülent Arınç'ın yanıtı:

- Öncülük şüphesiz ülkeyi yöneten, yönetimi ve adaleti elinde bulunduran insanlara yakışır.

Bugün... Siyaset öylesine keskin, ortalık öylesine toz duman ki... "Tepeden" gelecek bir çağrının "Muhalefet cephesinde karşılık bulabilmesi" zor... Hem de çok zor.

Hani bir şarkı var ya... "Zor dostum zor.""