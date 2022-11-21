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Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Bir bir yakalanıyorlar

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Bir bir yakalanıyorlar

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde gri kategoride aranan teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Son olarak, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, gri kategoride aranan 1 terörist teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü, Terörden Arananlar Listesinde "gri kategori"de yer aldığı aktarılan açıklamada, ailesinin de Diyarbakır’da devam eden evlat nöbetinde olduğunun belirlendiği anlatıldı.


Evlat nöbetinde 39. buluşma

Açıklamada, teslim olan örgüt mensubu ile "evlat nöbeti"nde 39. buluşmanın gerçekleşeceği, ikna çalışmaları sonucunda 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının da 109'a yükseldiği kaydedildi.

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