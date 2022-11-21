Erdoğan Mısır lideri Sisi ile tokalaştı fotoğrafı gören Akit yazarı yıkıldım yazıklar olsun dedi

KATAR'dan Türkiye gündemine düşen tokalaşma resmi olay oldu. Geçen hafta 'sil baştan' mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki Dünya Kupası açılış töreninde geçmişte "darbeci, zalim, katil ve firavun" diye seslendiği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Erdoğan Sisi ile tokalaşıp fotoğraf verince ülke gündemine oturdu. Akit yazarı Ali Karahasanoğlu fotoğrafı görünce "Tüm dünya Müslümanları adına yıkıldım' dedi.

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KATAR'daki Dünya Kupası açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır cumhurbaşkanı Sisi arasındaki görüşme ile Türkiye gündemine oturdu. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşüp el sıkıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarının geçmişteki açıklamalarına rağmen Sisi ile bir araya gelmesine muhalefet kadar Akit dahil bir çok kesimden tepki yağdı. Sosyal medyada Erdoğan'ın geçmişte Sisi ile ilgili sözleri dolaşıma sokuldu.

Erdoğan Sisi ile barışmam demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın darbeci lideri Sisi için "Beni barıştırmaya çalışıyorlar ama barışmam" demişti. Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul seçimleri öncesinde ise "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı” diye sormuştu.

Akit Yazarı resmi görünce yıkıldım yazıklar olsun bize

Mısır'daki darbe sonrasında yıllarca rabia işareti yapan Erdoğan'ın Sisi ile tokalaşma resimlerini gören Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, yıkıldım diyerek şunları yazdı:

-Dün Katar’daki Dünya Kupası maçları öncesinde çekilen bir fotoğraf, ajanslardan geçti.. Erdoğan ile Sisi, gergin bir gülümseme ile, tokalaşıyorlardı. Monşerler “geri kafa” diyebilirler.. Çakallar dünyasının, çakal kafalı yavruları “Hangi devirde yaşıyorsun” diyebilirler.. “Vefa mı, İstanbul’da bir semt idi ama.. O semt de tarih oldu galiba” diyenler alay edebilirler..

Ben o fotoğrafı görünce yıkıldım..

-Tüm dünya Müslümanları adına yıkıldım.. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanlarına sahip çıkamayan Müslümanlar adına yıkıldım.. Erdoğan’ın 9 yıllık direnişinin sonunu getirememesine üzüldüm, yıkıldım.. Sisi’yi karşılamak için, uçağının önüne kırmızı halılar seren Almanlar, İngilizler, Fransızlar bizlere “Demokratik ülkeler, hukukun üstün olduğu ülkeler” olarak tanıtılırken, o tanıtımı yapanların yüzlerine tüküremediğim için yıkıldım.. Sisi’nin bulunduğu masaya oturmayan Erdoğan’ı alkışlayıp, Erdoğan’ın vefakar kişiliğini öne çıkartırken, bugün Sisi ile tokalaşan Erdoğan fotoğrafı sonrasında, başkalarının eleştirisine fırsat bırakmadan, ‘ben kendimi eleştirmeliyim’ dedim, kendime.. Ve eleştiriyorum, kendimi.. Yazıklar olsun bizlere.”

Muharrem İnce: Rabia'dan el sıkışmaya

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Rabia‘dan el sıkışmaya. Darbeci Sisi’den, dostum Sisi’ye…

Çavuşoğlu'nun o tweetini hatırlattı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Türkiye'de darbelerin destekçisi, Esed'in yakın dostu CHP'nin şimdi de Mısır'da Sisi ve darbecilere koşmasına şaşırmıyoruz” şeklinde 2013 yılında attığı tweeti hatırlatarak, “Şimdi ne olacak darbe sevici Mevlüt?“ diye sordu.

'Katil ilan ettiği Sisi ile...'

Tuncay Özkan açıklamalarının devamında, “Erdoğan ‘Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir.’ diyerek katil ilan ettiği Sisi ile görüştü. Biz bunca derdi niye çektik? Bunca şehit niye verdik Erdoğan?“ ifadelerini kullandı.

Nihal Olçok'tan 15 Temmuz göndermesi

Gelecek Partisi kurucusu Nihal Olçok da "Vah Mursî Vah Rabia,dedim bu fotoğrafı görünce. Demek ki Vah Abdullah Vah Erol Bey deme zamanı da yaklaşıyor demektir. Kanlı ellerele tokalaşmak sonra da aynı elleri dua için Allah’a açmak . Bu nasıl bir çelişki. Batsın böyle siyaset." paylaşımı yaptı.

Muhafeletten tepkiler şöyle devam etti:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: “Anadolu’da güzel bir söz vardır: “Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: “Erdoğan “katil ve firavun” dediği Sisi ile el ele, göz göze gayet mutlu.”

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: “2019 Yerel Seçimlerinde; “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli.” Bugün Katar'da aşağıdaki fotoğraftan anlaşılan artık Sisi denilmiş. Şimdi mesele Binali Yıldırım ne olacak?”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: Muhalefeti yıllarca meydanlarda rabia işareti eşliğinde Sisi'cilikle, darbecilikle suçladın. Şimdi hiçbir şey olamamış gibi zalim, katil, darbeci dediğin adamla kucaklaşıyorsun. Ya kaybettirdiklerin?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Rabia işareti de tarih oldu. Önce “darbeci Sisi”ydi, şimdi “dostum Sisi” oldu. “Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Mısır halkı bizim canımız ama Sisi asla!” diyen Erdoğan, katil diye seslendiği kişiyle el sıkıştı. Nereden nereye… Tarih: 1 Temmuz 2016

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan: Ülkemizin çıkarlarını ve itibarını korumak için hiçbir ülkeyle ilişkilerimizin kesilmemesi en doğrusudur. Ancak bundan da önemlisi ülkemizin itibarının bu şekilde ayağa düşürülmemesidir! Bütün muhalefeti yıllarca Sisi olmakla suçlayıp, defalarca Sisi'ye katil deyip masasına bile oturmam diye tafra yapıp, ardından da gayet mutlu ve gülen bir yüzle elini sıkmak milletimizin haysiyetine hakarettir!