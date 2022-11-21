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Ankara'da oyun salonuna saldırı: Pompalı tüfekle dehşet saçtılar!

Ankara'da oyun salonuna saldırı: Pompalı tüfekle dehşet saçtılar!

ANKARA’nın Sincan ilçesinde bulunan bir oyun salonuna araçla gelen 4 kişi pompalı tüfekle saldırıda bulundu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Sincan İlçesi, İstasyon Mahallesi, Bosna Caddesi üzerinde bulunan oyun salonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi otomobille oyun salonunun önüne geldi. Araçtan inen şahıslar pompalı tüfekle oyun salonuna 4 el ateş edip kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken ateş açan şahıslar emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Saldırganların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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