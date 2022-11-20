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Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi: Gomis'e Süper Lig'den talip var!

Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi: Gomis'e Süper Lig'den talip var!

Geçen sezon kadrosunda Mario Balotelli'yi barındıran, bu sezon Artem Dzyuba'yı getirip daha sonra yolları ayıran Adana Demirspor'da forvet arayışları devam ediyor. Daha önce Hulk ve Luis Suarez için harekete geçtiği iddia edilen Akdeniz ekibinin bu kez Galatasaray'da Icardi'nin artan performansı sonrası forma şansı bulamayan yıldız golcü Gomis'e talip olduğu gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

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Sezona Galatasaray'ın skor yükünü çekerek başlayan fakat İcardi'nin takıma katılmasının ardından geri planda kalan Bafetimbi Gomis'e Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

Adana Demirspor devreye girdi
Geçen sezon Vincenzo Montella'nın göreve gelmesinin ardından ligin en dikkat çeken takımlarından biri olan ve oynadığı iyi futbolla izleyenlere keyif veren Adana Demirspor'un Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddia edilen Fransız forvet Gomis için devreye girdiği ileri sürüldü.

Yaz transfer döneminde Balotelli ile yollarını ayıran yerine ise Artem Dyzuba'yı getirerek dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, Rus golcü ile devre arasını göremeden yollarını ayırmak zorunda kaldı. Ligi tanıyan ve kalitesinden kuşku duyulmayacak bir santrfor transferi yapmak isteyen Mavi Şimşekler, 37 yaşındaki Gomis için harekete geçti.

Gomis de teklifi değerlendirebilir
İlerleyen yaşına rağmen üst seviyede futbol oynamaya devam etmek istediği bilinen Bafetimbi Gomis'in mali şartlarda anlaşma sağlanırsa Galatasaray'dan eski takım arkadaşları; Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Emre Akbaba ve Henry Onyekuru'nun da formasını giydiği Adana Demirspor'da forma giymeye sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Bu sezon Galatasaray'da 12 karşılaşmada görev alan Fransız golcü, 5 gol 3 asist ile 8 gole doğrudan katkı sağladı.

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