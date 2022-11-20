Emekli maaşı alanlara müjde! PTT beklenen haberi duyurdu!

Milyonlarca emekliyi sevindiren haber PTT’den geldi. PTT’nin emeklilere yapacağı ödemenin detayları nelerdir? PTT 3500 TL ödemeyi kimlere yapacak?

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Emekli maaşını PTT’ye taşıyanlara promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi. SGK tarafından yapılan açıklamada, bankalarla 2020 yılı Mart ayında imza atılan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödemesi yapılmasına dair protokollerin 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle güncellendiği ve yeni protokolün imzalandığı paylaşıldı.

1 Kasım tarihi itibariyle geçerli olan PTT promosyon ücretlerinin ise güncellendiği ifade edildi. Bu noktada emeklilere verilecek ödemeler şöyle aktarıldı:

Emekli aylığı 3.500 TL altında olanlara 3.000 TL,

Emekli aylığı 3.500-7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL,

Emekli aylığı 7.500-10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL,

Emekli aylığı 10 bin TL’nin üzerinde olanlara 5.000 TL ödeme yapılacak.