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Emekli maaşı alanlara müjde! PTT beklenen haberi duyurdu!

Emekli maaşı alanlara müjde! PTT beklenen haberi duyurdu!

Milyonlarca emekliyi sevindiren haber PTT’den geldi. PTT’nin emeklilere yapacağı ödemenin detayları nelerdir? PTT 3500 TL ödemeyi kimlere yapacak?

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Emekli maaşını PTT’ye taşıyanlara promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi. SGK tarafından yapılan açıklamada, bankalarla 2020 yılı Mart ayında imza atılan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödemesi yapılmasına dair protokollerin 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle güncellendiği ve yeni protokolün imzalandığı paylaşıldı.

1 Kasım tarihi itibariyle geçerli olan PTT promosyon ücretlerinin ise güncellendiği ifade edildi. Bu noktada emeklilere verilecek ödemeler şöyle aktarıldı:

 Emekli aylığı 3.500 TL altında olanlara 3.000 TL,

Emekli aylığı 3.500-7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL,

 Emekli aylığı 7.500-10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL,

 Emekli aylığı 10 bin TL’nin üzerinde olanlara 5.000 TL ödeme yapılacak.

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