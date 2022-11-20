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İstiklal Caddesi saldırısının hesabı soruldu! 6 Suriye askeri öldü iddiası

İstiklal Caddesi saldırısının hesabı soruldu! 6 Suriye askeri öldü iddiası

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki PKK hedeflerine yönelik hava harekatıyla ilgili flaş gelişmeler. Hava operasyonunda Kobani, Münbiç, Tel Rıfat ve Şengal ve Kandil bölgelerindeki terör hedeflerinin vuruldu. SOHR ise Türk F-16'larının operasyonu sırasında 6 Suriye askerinin de öldüğünü iddia etti.

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Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'deki PKK hedeflerine yönelik "Pençe-Kılı" hava harekatı yapıldığını duyurdu. MSB'nin Twitter'da yaptığı paylaşımda "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri kullanıldı.

SOHR: 6 Suriye askeri öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi (SOHR) Türk savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen 25'e yakın hava saldırısında Rakka ve Haseke kırsalında altı Suriye askerinin ve terör örgütü PKK-YPG'nin 6 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Türk F-16'ları PKK hedeflerini işte böyle imha etti...

Mazlum Kobani Türkiye'yi tehdit etti

Terör örgütü YPG'nin içinde bulunduğu çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Sözcüsü Ferhat Şami, "Türkiye'nin hava saldırısında Tel Abyad'ın doğu kırsalındaki Kazali, Tel Rifat ve Zirkan'da Şam hükümeti güçlerine ait askeri mevziler hedef alındı" iddiasında bulundu. Mazlum Kobani olarak bilinen SDG yöneticisi Mazlum Abdi , Türkiye'yi tehdit etti.

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