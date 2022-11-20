İYİ Partili Aytun Çıray'dan imalı paylaşım! ABD'ye haber erildiyse teröristler ne yapmıştır

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'teki terör varlıklarına yönelik operasyonun ardından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. ABD Erbil Konsolosluğu'nun ABD vatandaşlarına "Türkiye operasyon yapacak, bölgeyi terk edin" çağrısı yapmasına gönderme yapan Çıray, Türkiye'nin haber verdiği ABD'nin açıklamasıyla teröristlerin de bölgeden kaçtığını ima etti.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki terör hedeflerini yerle bir etmeye başlamasının ardından İYİ Partili Aytun Çıray sosyal medya hesabından 'bu kadar da olmaz' dedirten bir paylaşım yaptı. Aytun Çıray, ABD Erbil Başkonsolosluğunun açıklaması üzerinden Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye kalkıştı.

Aytun Çıray, Twitter hesabı üzerinden "ABD, 18 kasımda resmen vatandaşlarını uyardı ve "önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını" duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?" dedi.