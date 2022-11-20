Tokat Medical Park Hastanesi'nde dehşetin görüntüsü! Felçli hastayı boğarak öldürmeye çalıştılar iddiası

TOKAT'ta Özel Medical Park Hastanesi'nde çekilen dehşetin görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Hastane çalışanı 2 hemşire, felçli hastayı boğarak öldürmeye çalıştı; kafasını çarşafla örtüp ağzını kapattılar, boğazını sıktılar. O anların kamera görüntüleri oraya çıktı. Savcılık soruşturma başlattı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki gösterdi...

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Tokat’ta faaliyet gösteren Medical park Hastanesi'nde yaklaşık 5 ay önce çekilen, felçli hastaya yönelik şiddet görüntüleri izleyenleri şok etti. 6 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, Fransa’da yaşayan 62 yaşındaki M.A. tatil için geldiği Tokat’ta beyin kanaması geçirdi.

Devlet Hastanesi'nden nakille gönderildi

İlk müdahalesi devlet hastanesinde yapılan M.A. yakınları tarafından Medical Park'a nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Hasta yakınları yoğun bakım kamerasından izledikleri görüntülerde, felçli hastalarına yapılan muameleye şahit oldu.

Çarşafla ağzını kapatıp boğazını sıktılar

Görüntülerde, biri kadın biri erkek iki yoğun bakım hemşiresinin cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.

Suç duyurusuna takipsizlik

Tedavisi devam eden M.A.’ya uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. M.A. iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi. M.A. soluğu tokat Cumhuriyet Savcılığında aldı. Ancak şikayeti üzerinde "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verilerek geri çevrildi.

Hastane iki personeli işten çıkardı

Bu kez Sağlık Bakanlığına şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı.

Sağlık Bakanı Koca: Gereken yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz konusu görüntülerle ilgili Twitter hesabından, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." paylaşımı yaptı.