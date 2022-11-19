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Nureddin Nebati'den otomobilde matrah düzenlemesiyle ilgili açıklama

Nureddin Nebati'den otomobilde matrah düzenlemesiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinin, 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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Son iki yılda koronavirüs salgınıyla birlikte yaşanan çip krizi, ham madde ve taşıma maliyetlerindeki artış, tüm dünyada otomobil fiyatlarını etkiledi..

Türkiye'de döviz kurlarındaki artış ve enflasyonla birlikte otomobil fiyatları, rekor düzeye ulaştı.

Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın, otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor.

Daha önce yaptığı açıklamasında ÖTV indiriminin gündemde olmadığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi.

OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

"Matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindi, 1 Aralık itibarıyla hayata geçirilecek"

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

Matrah düzenlemesi nedir?

Otomobillerde yapılan vergi matrahı, otomobilin herhangi bir vergi olmadan çıplak fiyatını temsil etmekte.

Yani örneğin matrahsız yani üzerinde hiçbir vergi olmayan otomobilin fiyatının güncel olarak 200 bin lira olduğunu varsayarsak 200 bin liranın üzerine önce yüzde 70 ÖTV (Güncel matrahtan ötürü yüzde 70 dilimine giriyor), sonrasında da yüzde 18 KDV ilave edilmekte.

Vergilendirme oranının değişmesi halinde fiyatlar düşecek

Yapılacak olan kısa hesaplama ile otomobilin vergili satış fiyatını hesaplarsak 200 bin liraya yüzde 70 ÖTV ilave ediliyor ve ortaya çıkan rakama da yüzde 18 KDV ilave edildiğinde bayi satış fiyatı belirlenmiş oluyor.

Bu da 200 bin lira matraha sahip olan bir araç için 401 bin 200 lira oluyor.

Yani matrah oranlarında değişiklik yapılması halinde, bazı araçlarda fiyatlar ciddi şekilde düşüşe geçiyor..

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