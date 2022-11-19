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AK Parti Dağ'dan 6'lı masaya: Dernek bile yönetemezler!

AK Parti Dağ'dan 6'lı masaya: Dernek bile yönetemezler!

AK Parti'li Hamza Dağ, "Bırakın bir ülke yönetmeyi bir dernek yönetme durumunda olsalar nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı milletimiz gayet iyi bir şekilde takip ediyor" diyerek 6'lı masaya tepki gösterdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Millet İttifakı ortakları arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını milletin takdirine bıraktıklarını belirterek, "İktidar olma hayalini kuran bir ittifak bunlar. Daha tünelin ucunda ışık bile görünmeden birbirlerine ne şekilde sıfatlar yüklediklerini ve nasıl baktıklarını çok net bir şekilde görüyoruz." dedi.

Dağ, İzmir programı kapsamında Selçuk'un Şirince Mahallesi'nde ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen programda, partililerle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Dağ, her hafta birkaç ilçede olmaya gayret ettiklerini, dün de Kırşehir'de sivil toplum kuruluşları ve esnafla buluştuklarını söyledi.

Millet İttifakı ortakları arasında cumhurbaşkanı adayı belirleme konusundaki tartışmalara dikkati çeken Dağ, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasındaki tartışmanın "kavgada dahi söylenmeyecek ifadelere ulaştığını" savundu.

Hamza Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar olma hayalini kuran bir ittifak bunlar. Daha tünelin ucunda ışık bile görünmeden birbirlerine ne şekilde sıfatlar yüklediklerini ve nasıl baktıklarını çok net bir şekilde görüyoruz. Bırakın bir ülke yönetmeyi bir dernek yönetme durumunda olsalar nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı milletimiz gayet iyi bir şekilde takip ediyor. Bir tarafta 20 yıldır yaptıkları ortada olan bir iktidar ve bir ittifak var. Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyonu milletin önüne koymuş bir ittifak. Doğru bir kişi, doğru bir ittifak ve doğru bir siyasi parti var. Diğer tarafta ise Bağımsız Türkiye Partisini ittifaka alıp almayacağını tartışan, bu konuda karar veremeyen ve aynı zamanda adaylık tartışmasında da artık birbirlerine karşı kavgada dahi söylenmeyecek sözleri ifade eden bir ittifak anlayışı var. Milletimiz bunu takip ediyor, milletimizin takdirine bırakıyoruz."

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