Sakarya'da 10 gündür kayıptı! Korkunç halde bulundu

SAKARYA'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki esnaf Erdal Sakız, ormanlık alanda aracının içinde ölü bulundu.Abone ol
Karasu ilçesinde 10 gün önce evinden çıkan Erdal Sakız'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler, Kocaali'deki Çam Dağı mevkisinde Sakız'ın aracını buldu. Araçta yapılan incelemede, Sakız'ın cesedine ulaşıldı.
Kesin ölüm nedeni bilinmiyor
Üç çocuk babası Sakız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.