BIST 4.527
DOLAR 18,61
EURO 19,24
ALTIN 1.046,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da 10 gündür kayıptı! Korkunç halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da 10 gündür kayıptı! Korkunç halde bulundu

 SAKARYA'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki esnaf Erdal Sakız, ormanlık alanda aracının içinde ölü bulundu.

Abone ol

Karasu ilçesinde 10 gün önce evinden çıkan Erdal Sakız'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, Kocaali'deki Çam Dağı mevkisinde Sakız'ın aracını buldu. Araçta yapılan incelemede, Sakız'ın cesedine ulaşıldı.

Kesin ölüm nedeni bilinmiyor

Üç çocuk babası Sakız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk-İş Başkanı Atalay asgari ücretin konuşulmasına karşıyım dedi nedenini böyle duyurdu
Türk-İş Başkanı Atalay asgari ücretin konuşulmasına karşıyım dedi nedenini böyle duyurdu
Taksim'deki hain saldırıda 'Bebek arabası' görüntüsü yürek yakmıştı: Yaralı Almeda ve annesinden mesaj var!
Taksim'deki hain saldırıda 'Bebek arabası' görüntüsü yürek yakmıştı: Yaralı Almeda ve annesinden mesaj var!
Evleri bu hale geldi! Mahalleli diken üstünde: Ölümle burun buruna yaşıyorlar!
Evleri bu hale geldi! Mahalleli diken üstünde: Ölümle burun buruna yaşıyorlar!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Pascal Nouma o işareti görünce hayranının dövüp parmağını kırdı
Pascal Nouma o işareti görünce hayranının dövüp parmağını kırdı
MEB duyurdu! Soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
MEB duyurdu! Soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Sevgilisini kalbinden bıçakladı! Vahşette yeni gelişme: Neden Rusça konuşuyorsun?
Sevgilisini kalbinden bıçakladı! Vahşette yeni gelişme: Neden Rusça konuşuyorsun?
Erdoğan 6'lı masadan korkuyor mu? Akşener'e yaptığı çağrının perde arkası aralandı
Erdoğan 6'lı masadan korkuyor mu? Akşener'e yaptığı çağrının perde arkası aralandı
Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme Süper Lig'e geri dönüyor!
Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme Süper Lig'e geri dönüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Elon Musk Twitter'da Trump anketi başlattı
Elon Musk Twitter'da Trump anketi başlattı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındığını duyurdu
Oğuzhan Uğur gözaltına alındığını duyurdu