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Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti

GAZİANTEP’te 6 ay önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldüren ve yargılama süreci devam eden Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

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Olay, 10 Mayıs 2022'de Doktorlar Sitesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenleri,  kadın doğum uzmanı Bekir Çelik'le ofisinde tartışmaya başlamış ve silahını çıkaran kadın doğum uzmanı Bekir Çelik kuzeni Alaattin Çelik'i (34) öldürmüştü.

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın doğum uzmanı doktor Bekir Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılama süreci devam eden Doktor Bekir Çelik'in, yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. İntihar eden Bekir Çelik'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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