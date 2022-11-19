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Tonlarca fındığı alarak kaçtığı iddia edilmişti! O muhtar bakın nerede ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tonlarca fındığı alarak kaçtığı iddia edilmişti! O muhtar bakın nerede ortaya çıktı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde tonlarca fındığı alarak parasını ödemeden kayıplara karıştığı iddia edilen muhtar ortaya çıktı. Birçok kişiyi dolandırdığı düşünülen muhtarın 34 gündür hastanede psikiyatri tedavi gördüğü öğrenildi.

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İlginç olay, Sakarya’nın Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi’nde geçtiğimiz ay yaşanmıştı. Fındık alım-satım işi de yapan Mahalle Muhtarı Murat Ali Duman’ın onlarca kişiden, tonlarca fındık aldığı ve parasını ödemeden kayıplara karıştığı iddia edilmişti. Bir süre muhtardan haber alamayan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar ise dolandırıldıklarını düşünerek, muhtarın ofis ve evini boşalttığını, kendisinin yanı sıra yakınlarına da bir türlü ulaşamadıklarını söylemişlerdi.

Onlarca kişiyi dolandırıldığı iddia edilen muhtar ortaya çıktı. Muhtarın 6 Ekim 2022 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servisinde tedavi olduğu öğrenildi.


Tedavi süreci biten Duman, muhtarlık görevine geri döndü. Kendisi hakkında çıkan iddiaları duyduğunda yaşadığı üzüntüyü belirten Murat Ali Duman, 35 ton fındık borcunun olduğunu ve bunun arkasında durduğunu ifade etti.

Mahallelisi ise borcunu kısa bir süre içerisinde kapatacağını söyleyen Duman’ı tekrardan görebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

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