Hibrid motorlu Nissan X-Trail ve Qashqai modelleri Türkiye'de satışa sunuldu

Nissan’ın tamamen yeni e-POWER teknolojisine sahip Nissan X-Trail ve Qashqai modelleri Türkiye pazarında satışa sunuldu.

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Nissan’ın elektrifikasyon yolculuğunu temsil eden 2 yeni modelinin Türkiye tanıtımı, Sapanca’da düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Benzersiz e-POWER teknolojimizi ve bu teknolojiye sahip yeni modellerimiz Qashqai e-POWER ile tamamen yeni X-Trail’i tüketicilerin beğenisine sunarak Türkiye’de 'Elektriğin Yeni Yolculuğu'nu başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nissan’a özgü e-POWER teknolojisine güvendiklerini bildiren Ghanem, şunları kaydetti:

"Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmayan kablosuz elektrikli modelimiz e-POWER ile pazarın ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir değer yarattığımız için gururluyuz. Türkiye’de 180 bin üzeri satış ile son 10 yılın en çok satan SUV markasıyız. Yarattığı güçlü algı ve DNA’sına sadık kalarak müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak modellerimiz ile marka bağlılığımızı artırarak devam edeceğiz. Toplam pazara baktığımızda 6'ncı büyük otomotiv pazarı Türkiye. Bu da Türkiye pazarına duyulan heyecanı ortaya koyuyor. Sektörün ve tüketici beklentilerinin bilincinde olarak geliştirdiğimiz teknolojiler ile pazarın ihtiyacını karşılayacak benzersiz e-POWER teknolojimize inancımız tam. Sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojimiz ile otomotiv sektöründe fark yaratacağız."

X-Trail, dördüncü nesliyle yeni bir kimliğe kavuştu

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, şirketin elektrikli geleceğini simgeleyen araçlardan biri olan Nissan Qashqai e-POWER da tamamen yeni X-Trail ile eş zamanlı olarak satışa sunuldu. Her iki araç da Nissan'ın SUV sınıfındaki liderliğini ve elektrifikasyondaki gücünü temsil ediyor.

Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış başarısı yakalayan X-Trail, gelişmiş teknoloji ve modern tasarımı bir araya getiren dördüncü nesli ile yeni bir kimliğe kavuştu. Tamamen yeni X-Trail ile sunulan yenilikçi çift motorlu e-4ORCE (dört tekerlekten çekiş sistemi) konforlu ve kontrollü sürüşe hizmet ediyor.

e-POWER ve e-Pedal teknolojileri

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan eşsiz bir elektrikli sürüş deneyimi sunan e-POWER teknolojisi Nissan’ın elektrifikasyon yolculuğunun Türkiye’deki ilk adımı oluyor.

Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla sürücünün taleplerine anlık ve doğrusal tepki göstermesi olarak ifade ediliyor. Bu sayede e-POWER, sürücülerin geleneksel otomobillerde karşılaştıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırarak dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan daha zahmetsiz, dinamik ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Tamamen yeni "tek pedal" sürüş deneyimi

Nissan, e-Pedal olarak adlandırdığı tamamen yeni "tek pedal" sürüş deneyimini de Qashqai ve X-Trail modellerinde e-POWER teknolojisiyle sunuyor. e-Pedal, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve yavaşlayabilmesine olanak tanıyor. Fren pedalı yalnızca sert frenleme gerektiren durumlarda ihtiyaç haline geliyor.

e-POWER sistemi ile içten yanmalı motorun optimum sıkıştırma oranı ile çalışması sağlanırken geleneksel benzinli motorlara göre daha düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit (CO2) emisyonu değerlerine ulaşılıyor. e-POWER teknolojisi, bu özelliği ile şehrin hava kalitesini artırırken sessiz çalışan motoru ile de sürüş konforunun artmasını sağlıyor.

Ayrıca e-POWER sistemi ile jeneratör ünitesinde bulunan 1,5 litrelik içten yanmalı motor, yalnızca elektrik üretmek için kullanılıyor. Burada üretilen enerji invertör aracılığı ile bataryaya ve elektrik motoruna iletiliyor. Gaz pedalı hareket ihtiyacını elektrik motorundan aldığı için anlık performans üst düzeye çıkıyor. Ayrıca yavaşlama ve frenleme anında geri kazanılan kinetik enerji, yeniden kullanılmak üzere bataryaya yönlendiriliyor. e-POWER sisteminin gaz pedalına gösterdiği anlık tepki, tüm sürüş koşullarında benzersiz ve heyecan verici bir deneyim sunuyor.

Lansmana özel fiyatlar

Nissan’ın elektrikli geleceğini simgeleyen Qashqai e-POWER 1 milyon 171 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla, tamamen yeni ve e-POWER teknolojisine sahip X-Trail ise 1 milyon 674 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarıyla Nissan yetkili satıcılarındaki yerini alıyor.

"e-POWER"ın Türkiye pazarına girişiyle lansmana özel sıfır faiz kampanyaları sunuluyor.