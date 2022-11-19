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Oğlunun cenazesini almaya gelirken kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Oğlunun cenazesini almaya gelirken kazada hayatını kaybetti

MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde ölü bulunan oğlunun cenazesini almaya giderken anne Emine Halıcı trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Kaza Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazada Hayrettin Aktaş ile Emine Halıcı yaşamını yitirirken, 1’i ağır 6 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Emine Halıcı’nın, Muğla’nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan Onur Halıcı’nın annesi olduğu öğrenildi.

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