Oğlunun cenazesini almaya gelirken kazada hayatını kaybetti

MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde ölü bulunan oğlunun cenazesini almaya giderken anne Emine Halıcı trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Kaza Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazada Hayrettin Aktaş ile Emine Halıcı yaşamını yitirirken, 1’i ağır 6 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Emine Halıcı’nın, Muğla’nın Menteşe ilçesinde ölü olarak bulunan Onur Halıcı’nın annesi olduğu öğrenildi.