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Hava fena bozdu yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe sefer iptalleri

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hava fena bozdu yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe sefer iptalleri

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan kuvvetli rüzgar deniz seferlerini aksatıyor. Şehir Hatları ve BUDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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 İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.

BUDO seferleri iptal

Öte yandan BUDO'nun da internet sitesinde bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. 

19.11.2022 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.11.2022 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
19.11.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.11.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
19.11.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
19.11.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

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