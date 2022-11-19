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Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı

Sultanbeyli’de bir evin çatısından başlayan yangın daha sonra diğer dairelere sirayet etti. Çıkan yangın rüzgarın şiddetiyle yanında bulunan iki eve daha sıçrayarak 3 binada alevi suretle yangın meydana geldi.

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Olay sabah 4:30 sıralarında Sultanbeyli’de bulunan Selçukhan caddesi üzerinden meydana geldi.

3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle şiddetlenince yanında bulunan iki ayrı binaya da sıçradı.

Çıkan yangın vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının şiddetli olmasından dolayı Anadolu yakasından bulunan bir çok itfaiye komuta yangına destek ekip olarak sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalarında ardından 3 ayrı binanın en üst katlarına sıçrayan yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapıldı. Olay yerinde ki polis ekipleri şerit çekerek meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Yangının çıkış nedeni belli olmazken şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. 3 ayrı binanın en üst ve çatı katları kullanılamaz hale gelirken binalarda maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

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