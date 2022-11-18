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Soner Yalçın'ın, "sola sızan PKK" yazısı olay!

PKK'nın Taksim saldırısının sol mahalleye ayna tuttuğunu belirterek bir yazı kaleme alan Soner Yalçın, PKK'yı aklama çabasıyla hareket eden kendi mahallesine bir dizi eleştiri yöneltmişti. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bombalı saldırı sonrası yaşananları Soner Yalçın'ın bu dikkat çeken yazısı eşiğinde değerlendirdi.

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Sözcü gazetesi yazarı ve Oda TV yazarı Soner Yalçın, kendi mahallesini çok kızdıracak bir yazı daha kaleme aldı. Taksim saldırısı ile ilgili PKK'nın sivillere yönelik eylemlerini bir bir sıralayan Soner Yalçın, "Sola sızan PKK" yazıyla yeni bir linç girişimine aldırmadan "Namuslu muhalefet"in örneğini sergiledi.

Soner Yalçın Sözcü'deki yazısında Attila İlhan'ın geçmişte kaleme aldığı bir yazıyı da okurlarıyla paylaştı. Attila İlhan'ın yazısı adeta bugün için yazılmış gibi. Hadi Özışık, youtube kanalında Soner Yalçın'ın bu yazısını yorumladı.

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