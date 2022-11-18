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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis’te Suriyeli mültecilerle görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis’te Suriyeli mültecilerle görüştü

Kilis'te bir grup Suriyeli mülteci kendilerini göndermek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'na dert yandı.

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Bir dizi programa katılmak için sınır şehri Kilis’e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli mültecilerle görüştü.

Basına kapalı yapılan toplantıya faklı kesimlerden 50’ye yakın Suriyeli mülteci katıldı.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Suriyeli mültecilerin tercümanlığını yaptı, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini onlara aktardı.

Toplantıda Suriyeli mülteciler, Türkiye’deki hayat pahalılığından yakındı.

Bizi gönderecek misiniz? sorusu

ANKA'nın haberine göre; Zafer Partisi’nin söylemlerinden rahatsızlık duyan bir Suriyeli mülteci de Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Bizi otobüslere koyup gönderecek misiniz?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, “Öyle bir şey yok. Orada sizlere bir hayat kuracağız.” yanıtını verdi.

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