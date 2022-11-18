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Yürüyüş yaparken ayıyla karşılaştı kaçış olmadığını anlayınca...

Yürüyüş yaparken ayıyla karşılaştı kaçış olmadığını anlayınca...

ABD'de sıkça bulunan kara ayı türünün saldırısına uğrayan kadının yaşadığı dehşet kan dondurdu. Kadının saldırının ardından yaptıkları ise büyük şaşkınlık yarattı.

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ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 55 yaşındaki Renee Levow, 2020 yılının Eylül ayında evinden yürüyüş yapmak için çıktı. Etrafı dolaşıp sporunu yaptıktan sonra evine dönmeye karar verdi. Yanında köpekleri de vardı ve köpeklerden biri önlerinde hissettiği bir şeyden rahatsız olmuşa benziyordu. Köpeğinin bir anda havlayıp olduğu yerde zıplaması ile birlikte Renee, yanlış bir şeyler olduğunu fark etti.

Kaçış olmadığını farketti

Ağaçların arasından büyük bir kara ayı üstlerine doğru koşuyordu. Koşmayı düşündü ancak ayının onu yakalayacağını tahmin edip hareket edemedi. Her şeyin sona erdiğini düşünüyordu.

Aklına internette gördüğü bilgiler geldi. Ayıyla karşılaşma durumunda yüksek sesler çıkarıp kendini olduğundan büyük göstermenin yararlı olduğu bilgisini hatırlıyordu. Bunun üzerine ikisini de yapmaya karar verdi ancak ayı tepeden aşağı Renee'nin üzerine doğru koşmaya başladı.

Ayı fazla derecede yaklaştığında Renee'nin yanındaki dişi köpeğe iki kez vurdu. Köpek karşılık vererek ayıyı ısırmaya çalışsa da Renee'nin daha büyük olması ve daha çok tehdit oluşturması dolayısıyla ayının ilgisi onun üzerindeydi.

ABD
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