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Şenol Güneş transfere onay verdi! Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Şenol Güneş transfere onay verdi! Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!

Beşiktaş, Konyaspor'da ortaya koyduğu iyi performansla dikkat çeken Francisco Calvo'yu renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

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Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda bir süredir stoper için çalışmalar yürütülüyordu. Siyah-Beyazlılar bu kapsamda Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo'yu renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

Konyaspor'a sezon başında MLS Ligi ekiplerinden San Jose'den transfer olan ve yeşil-beyazlılara adım attığı günden beri süre aldığı maçlardaki başarılı performansı ile dikkat çeken Calvo'ya Beşiktaş talip oldu.

Güneş, onay verdi
Konyaspor'da ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Kosta Rika formasını da terletecek olan Francisco Calvo'nun savunma hattında yaşanan problemleri azaltabileceğini düşünen Teknik Direktör Şenol Güneş transfere onay verdi ve siyah-beyazlılar girişimlere başladı.

Asıl pozisyonu stoper olan Calvo, geriden oyunu iyi kurması ve golcülüğü ile dikkat çekiyor. 30 yaşındaki oyuncu, sol bekte de forma giyebiliyor. Beşiktaşlı idarecilerin bu transferi gerçekleştirmesi halinde Şenol Güneş'in ilk döneminde Dusko Tosic'den aldığı verimi stil olarak benzer profile sahip olan Calvo'dan da alabileceği ileri sürülüyor.

2 yıllık sözleşmesi var
Konyaspor'da bu sezon 17 resmi karşılaşmada forma giyen Kosta Rikalı stoper, takımına 3 gollük katkı sunarken, 1 golü de Ümraniyespor maçında VAR'a takıldı. Calvo'nun Konyaspor'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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