Davutoğlu Başbakanken kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı dedi Fuat Oktay tepki gösterdi

Başbakanların ve cumhurbaşkanlarının kullandığı uçağın özelleştirilip satıldıktan sonra 2021'de Brezilya'da uyuşturucu yüklüyken yakalanmasıyla ilgili Ahmet Davutoğlu'nun "Benim de kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı” sözleri tepki çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Davutoğlu'nu eleştirerek "Nasıl böyle bir şey söyleyebilecek kadar siyasi ihtirasa sahip olabilirsin?" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen önceki dönem teşkilat mensupları ile buluşma programına katıldı.

"Allah'tan kork"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; "Dün birisi bir açıklama yapıyor, 6'lı masadan bir tanesi. Önceden de Kılıçdaroğlu yaptı. Türkiye'nin gelişmesini ve cari açığını uyuşturucuyla karşılayabildiğini iddia edecek kadar akıldan yoksun bir muhalefet liderinden bahsediyorsunuz. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti Devletinin cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için çırpınıyor. Kimse de inanmıyor, kendi teşkilatı da inanmıyor. Böyle bir zihniyet olur mu? Nasıl böyle bir şey düşünebilir, söyleyebilirsin. Hiç mi akıl yok? Dün bir tanesi de ona yanaşmaya çalışıyor, yine akıldan yoksun. Sadece siyasi ihtirastan kaynaklanan bir zorlama bu, başka bir şey değil bu. Davutoğlu'ndan bahsediyorum, Allah'tan kork. Sen yıllarca bu teşkilatın bir üyesi olmuşsun, Cumhurbaşkanının yanında olmuşsun, bu ülkenin Başbakanlığını, Dışişleri Bakanlığı yapmışsın bu ülkenin. Nasıl böyle bir şey söyleyebilecek kadar siyasi ihtirasa sahip olabilirsin? Bunlar Türkiye'ye gelecekte yön çizecek, öyle mi? Kendi içlerinde birbirlerinin ayaklarına çelme takmaya çalıştıkları bir yapıdan Türkiye'ye hayır gelmez. Bunu Türk Milleti çok net bir şekilde görüyor" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi'nden açıklama: Sayın Genel Başkanımız, 2021 yılını işaret etmiştir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun “Cumhurbaşkanları kullansın diye alınan ve hatta başbakanlık dönemimde benim de kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı” şeklindeki sözleri ile ilgili Gelecek Partisi'nden yeni bir açıklama yapıldı.

Gelecek Partisi'nin açıklamasında Davutoğlu'nun sözlerinin 2021 yılında Brezilya’da uyuşturucu yüklüyken yakalanan uçak ile ilgili olduğu ve bazı çarpıtmalar söz konusu olduğu belirtildi. Gelecek Partisi'nin açıklamasında şöyle denildi:

“Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davuloğlu’nun, bugün gerçekleşen Uyuşturucu ile Topyekün Mücadele: Eylem Planı lansmanında dile getirdiği, Cumhurbaşkanlarının ve Başbakanların da kullandığı, özelleştirildikten sonra 2021 yılında Brezilya’da uyuşturucu yüklüyken yakalanan uçak ile ilgili bazı çarpıtmalar söz konusu olmuştur.

Sayın Genel Başkanımız, 2021 yılını işaret etmiştir. Uçak, 4 Ağustos 2021 tarihinde Brezilya’da 1304 kilogram uyuşturucu ile yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Davutoğlu ne demişti?

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, dün genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, partisinin Uyuşturucu ile Topyekûn Mücadele programında tartışılacak açıklamalarda bulunmuştu. İşte Davutoğlu'nun polemik konusu olan o sözleri:

"Size bu ülke adına utanç duyduğum, gerçekten yüzümün kızardığı bir olayı bahsederek bütün milletimizin de devlet bilinci olan herkesin yüzünün kızarması gereken bir olay. Rahmetli Özal ilk defa ülkenin başbakanları, cumhurbaşkanları kullanmak üzere 2 uçak almış. Birisi Ata uçağı. Ondan sonra bütün rahmetli cumhurbaşkanları, başbakanlar isimlerini tek tek zikretmeyeyim hepsi bu uçağı kullandılar. Üzerinde ay yıldız olan, Türkiye Cumhuriyet'ini temsil eden bir uçak. Ben de kullandım Dışişleri Bakanı olarak. Uzun yıllar kullanılması dolasıyla yıpranmış olmasına rağmen ayrı bir onuru vardı. O oturduğunuz koltuklarda Türkiye Cumhuriyet'i Cumhurbaşkanları, son 30 yılın bütün devlet adamları oturmuştu. Arkadaşlar bu uçak bir şirkete, galiba 1.5 milyon dolar civarında bir rakamla satılmış. Ve bu uçak, geçen sene ekim ayında Brezilya'da içerisinde kokain yakalanarak el konuldu ya. Üzerinde ay yıldız olan bir uçak kokainle yakalandı. Ve bu ülkede bu gündem olmamışsa, eğer bu ülkede bu gündem olduktan sonra İçişleri Bakanı yerinde oturuyorsa, cumhurbaşkanı sesini kesmişse, hiç kimse milli haysiyetten ve onurdan bahsedemez arkadaşlar."