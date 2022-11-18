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Aboubakar Türkiye'ye dönüyor! Transferde büyük bomba: Süper Lig'den flaş 2 teklif!

Aboubakar Türkiye'ye dönüyor! Transferde büyük bomba: Süper Lig'den flaş 2 teklif!

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen şimdilerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan Vincent Aboubakar'a Süper Lig'den iki takımın talip olduğu iddia edildi. Kış transfer döneminde Al-Nasr'dan ayrılacağına kesin gözle bakılan yıldız golcünün Türkiye’ye dönme hazırlığı yaptığı gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

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Sezon başında Fenerbahçe'nin elinden kapılan Maxi Gomez, Trabzonspor camiasını memnun edemedi. Ocak ayında Al-Nasr'dan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın, Gomez yerine transfer edilmesi gündemde. Kamerunlu golcüyle aynı zamanda Adana Demirspor'da ilgileniyor.

Maxi Gomez'e İspanya'dan teklifler olduğu ve Uruguaylı golcünün İspanya'ya geri döneceği belirtildi.

Gomez'in yerine Aboubakar!
Goal.com Suudi Arabistan’dan Tamer Ebou Sido, “Yaklaşan kış transfer pazarında Vincent Aboubakar'ın Al-Nasr'dan ayrılacağına dair güçlü konuşmalar var. Yerine gelecek forvet oyuncusuyla ilgili isimlerde netleşmeye başladı” iddiasını ortaya attı.

Aboubakar’ın Türkiye’ye dönme hazırlığı yaptığı Adana Demirspor ile son şampiyon Trabzonspor’un Kamerunlu golcü ile ilgilendiği belirtildi. Aboubakar’ın İstanbul takımlarından beklediği teklifi alamadığı için bu iki teklifi değerlendirdiği iddia edildi.

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