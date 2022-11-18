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İşte PKK/YPG’li Bilal Hassan'ın görüntüsü! Ahlam Albashir'le karı-koca kılığında gelmişti

İşte PKK/YPG’li Bilal Hassan'ın görüntüsü! Ahlam Albashir'le karı-koca kılığında gelmişti

İSTİKLAL CADDESİ'ni kana bulayan terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıkıyor.Hain saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir’in Türkiye'ye ‘karı-koca’ kılığında birlikte geldiği PKK/YPG’li Bilal Hassan'ın fotoğrafı ortaya çıktı.

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Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) Türkiye'ye birlikte geldiği Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı.

Terörist Ahlam Albashir ve firari Bilal Hassan'ın kendilerine "Evli Çift" süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıkmıştı.

Öte yandan İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

Polis, terörist Albashir'e bombayı veren 'sahte eş' Bilal Hassan'ın peşinde. Terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı şahıs, Esenler'de bir örgüt evinde ikamet eden karı-koca 2 örgüt üyesini arayarak yanlarına gelecek olan Albashir ile Bilal Hassan'a sahip çıkmaları talimatı verdi. İkili, dikkat çekmemek için kendilerine 'evli çift' süsü verdi, Albashir bir tekstil atölyesinde kayıtsız işe girdi.

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