Twitter'da büyük deprem! Ofis binası kapatıldı, çalışanlar istifa etti

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirkette sular durulmuyor. Şimdi de şirketin ofis binasının geçici olarak kapatıldığı ve çok sayıda çalışanın istifa ettiği öğrenildi.

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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın aldığı kararlar, şirkette adeta depreme neden oldu. Son olarak Twitter’ın ofis binası geçici olarak kapatıldı ve yapılan hareket için herhangi bir sebep belirtilmedi. İşte ayrıntılar...

Elon Musk uzun saatler çalışılmasını istedi

Olaylar Elon Musk’un çalışanlarına gönderdiği e-posta ile başladı. E-posta’da Elon “Twitter 2.0 inşa etmek için ya uzun saatler çalışmayı kabul edersiniz veya gidersiniz” şeklindeydi. Ardından birçok personelin işi bıraktığına dair raporlar geldi.

Elon’ın mesajı şu şekilde devam etti “Lütfen şirketin gizli bilgilerini sosyal medyada, basınla veya başka bir yerde tartışmaktan kaçınarak şirket politikasına uyum sağlamaya devam edin” uyarısında bulundu.

Kabul etmeyenler şirketten ayrıldı

Washington Post’un bildirdiğine göre çalışanlar taahhüdü kabul etmek zorundaydılar.

Taahhüt raporlarına göre Musk, bu hafta Twitter çalışanlarına uzun saatler çalışmak zorunda olduklarını ve “son derece sert olmaları gerektiğini” yoksa şirketten ayrılmaları gerektiğini söyledi.

İş gücü yüzde 50 azaldı

Musk çalışanlarına 17 Kasım Perşembe gününe kadar süre verdi ve kabul etmeyenlere 3 aylık tazminat verileceğini bildirdi.

Ayrıca bu ayı başlarında şirket iş gücünün yaklaşık %50 azaldığını söylemişti.

Tüm bu olayların üzerine bugün Twitter ofisinin geçici olarak kapatılması, çok sayıda çalışanın Musk’ın yeni şartlarını kabul etmediğini ve istifa ettiğini gösterdi.



Geçici olarak kapatıldı

Musk’ın sabote edilmemek için Twitter binasını geçici olarak 21 Kasım Pazartesiye kadar kapattığı düşünülüyor. Şirketten ayrılan çalışanlar bu durumu sosyal medyadan bildirmek için #LoveWhereYouWorked hashtag’ini oluşturdular ve selam veren bir emoji kullanarak tweet attılar.

Tepkiler büyüyor

The Verge’a konuşan eski Twitter çalışanı “Yapılan istifaların ölçeği göz önüne alındığında platformun yakında dağılmaya başlaması bekleniyor.

Ayrıca çalışanlar ve burayı bugünlere getiren tüm insanlar gidiyor gibi geliyor. Kalan insanlar ne kadar direnseler de Twitter'ın buradan



Newsweek yazarı Travis Akers’a konuşan ve hala Twitter’da çalışan bir personel "Twitter'ın fişi çekmesine yaklaşık 1 hafta kaldı" şeklinde iddialarda bulundu.



Twitter’da yaşanan durumlar nedeniyle ayaklanan aktivistler de Twitter Genel Merkez binasının duvarına dijital yazılar yansıtmaya başladı. Yazılarda “Elon Musk’ın cehennemi, batmak üzere ve kapa çeneni Elon Musk” gibi tepkiler yansıtılıyor.

Tüm bu olayların ardından Musk şu tweet’i paylaştı “En iyi insanlar kalıyor, bu yüzden çok endişeli değilim” dedi.



Ayrı bir gönderisinde kuru kafa emojisi paylaştı ve daha sonra üzerinde Twitter’ın logosu bulunan mezar taşı fotoğrafı tweet’i attı.