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Pasaport ücretlerine büyük zam yolda! Aradaki fark 1800 lirayı aşacak

Pasaport ücretlerine büyük zam yolda! Aradaki fark 1800 lirayı aşacak

Yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 123 ile oldu. Bu orana göre 4-10 yıllık pasaport ücreti 3 bin 295 TL'ye yükselebilecek. Buna göre aradaki fark 1800 lirayı aşacak.

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2023'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 36 olan Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 123 ile rekor kırdı.  Cumhurbaşkanı’nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor. Buna göre pasaport ücretleri de zamlanacak. 4-10 yıl olan pasaport ücreti yeni yıl itibariyle 3.295,57 olabilecek.

Pasaport ücretleri ne kadar olacak?

Sözcü'nün haberine göre, 6 aya kadar olan pasaport ücreti 309,40 iken yeni yıl itibariyle 689,75 olabilecek. Aradaki fark ise 380,35 olacak.

1 yıl için olan pasaport ücreti 452,30 iken yeni yıl itibariyle 1.008,31 olabilecek. Aradaki fark ise 556,01 olabilecek.

2 yıl için olan pasaport ücreti 738,40 iken yeni yıl itibariyle 1.646,12 olabilecek. Aradaki fark ise 907,72 olacak.

3 yıl için olan pasaport ücreti 1.049,00 iken yeni yıl itibariyle 2.338,54 olabilecek. Aradaki fark ise 1.289,54 olacak.

4-10 yıl olan pasaport ücreti 1.478,30 iken yeni yıl itibariyle 3.295,57 olabilecek. Aradaki fark ise 1.817,27 olacak.

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