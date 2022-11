Ali Koç Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ali Babacan'la buluştu iddiası! Koç Holding'ten açıklama

Koç Holding'in de Altılı Masa'ya dahil olduğu ve holdingin Nakkaştepe'deki sosyal tesislerinde Meral Akşener, Ali Babacan, Mansur Yavaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun bir araya geldiği iddia edildi. Koç Holding, açıklama yaparak görüşme iddialarını yalanladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun Koç Holding'in Yapı Kredi Sosyal Tesisleri'nde buluştukları iddia edildi. Buluşma öncesi binada çalışan tüm personele izin verildiği, toplantı sırasında yalnızca özel seçilmiş korumaların hizmet sunduğu öne sürüldü. Koç Holding yazılı açıklama ile bu iddiayı yalanladı.

Yalan haber böyle bir görüşme yok

Yapılan haberlerin bir algı yaratma çabası olduğu belirtilen Koç Holding A.Ş. açıklamasında böyle bir görüşmenin gerçekleşmediği belirtilerek, "Bu doğrultuda söz konusu yalan haberleri yayanlar hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem ivedilikle başlatılmıştır" denildi. Koç Holding’in açıklaması şöyle:

Algı yönetimi yapılmaya çalışılıyor

“Bazı sosyal medya kanalları üzerinden Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Ali Y. Koç ve CEO’muz Sayın Levent Çakıroğlu’nun önceki gün Koç Holding tesislerinde siyasi liderler ile bir araya geldiği yönünde bilinçli ve sistematik bir şekilde asılsız haberler paylaşılarak algı yönetimi yapılmaya çalışılmaktadır.

O gün Ali Koç yurtdışı seyahatindeydi

Böyle bir görüşme gerçekleşmemiş olup iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca Sayın Ali Y. Koç söz konusu tarihte planlı bir seyahat nedeniyle yurt dışındadır.

Siyasi senaryoların parçasıymış gibi...

Altını çizerek ifade etmek isteriz ki; manipülatif ve hayal ürünü ithamlarda bulunan bazı sosyal medya hesapları her fırsatta topluluğumuzu çeşitli siyasi senaryoların parçasıymış gibi göstermeyi amaçlamaktadır. Yalan haberler üzerinden topluluğumuzun hedef gösterilmesine asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz.

Haberi yapanlar hakkında dava...

Koç Topluluğu kurulduğu günden bu yana her koşulda ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için var gücüyle çalışmaktadır. Her fırsatta vurguladığımız gibi Topluluğumuz siyasetin bir parçası değildir. Bu doğrultuda söz konusu yalan haberleri yayanlar hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”