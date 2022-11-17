Çin dönen koyunlarla şoke etti! Mevlana gibi 12 gündür hiç durmadan dönüyorlar

ÇİN'de 4 Kasım'da bir koyun sürüsü hep birlikte daire şeklinde dönerken görüntülenmişti. Hayvanların sahibi Miao, önce birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonra bütün sürünün katıldığını söyledi. O koyunlar hala durmuş değil. Dönmeye devam eder koyunlar tam 12 gündür bunu sürdürüyorlar. Koyunlarla ilgili komplo teorileri ortaya atanlar olduğu gibi bir hastalıktan da söz ediliyor. İşte Çin'in 'Mevlana' gibi dönen koyunları...