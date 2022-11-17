Çin dönen koyunlarla şoke etti! Mevlana gibi 12 gündür hiç durmadan dönüyorlar
ÇİN'den dünya gündemine düşen bir görüntü hayli ilgi çekti. 4 Kasım'da videosu çıkan görüntülerde koyunlar sürekli dönüyordu. Aradan geçen 12 boyunca koyunlar hiç ara vermeden dönmeye devam ettiler. Koyunların sahipleri bu şaşırtıcı durumu izah edemezken bir hastalığın sebep olduğu iddiası var. İşte dünyanın konuştuğu esrarengiz koyunlar..
ÇİN'de 4 Kasım'da bir koyun sürüsü hep birlikte daire şeklinde dönerken görüntülenmişti. Hayvanların sahibi Miao, önce birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonra bütün sürünün katıldığını söyledi. O koyunlar hala durmuş değil. Dönmeye devam eder koyunlar tam 12 gündür bunu sürdürüyorlar. Koyunlarla ilgili komplo teorileri ortaya atanlar olduğu gibi bir hastalıktan da söz ediliyor. İşte Çin'in 'Mevlana' gibi dönen koyunları...
Çin'den dünyaya yansıyan 'dönen koyunlar görünsü' herkesi şaşkına çevirdi. 12 gündür durmaksızın dönen koyunların sahibi de esrarı çözebilmiş değil. Koyun sahibi Bayan Miao, sürünün tamamı katılmadan önce birkaç koyunla başladığını iddia ediyor. Videoda, bazı koyunların tamamen hareketsiz durduğu ancak dairesel şeklini koruduğu da görülüyor.
Sadece 13 numaradakiler dönüyor
Sürekli dönen koyunların olduğu yerde 34 adet koyun ağılı bulunuyor. Diğer ağıllarda her şey normalken sadece 13 numaralı ağıldaki koyunların bu şekilde hareket ettiği bildirildi.
Sebebi bir hastalık deniyor ama...
Koyunların bu şekilde davranmasına neyin sebep olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Listeriosis adı verilen bakteriyel bir hastalığın etkilediği söyleniyor. Bunun da bozulmuş yiyecek kaynaklı olabileceği söyleniyor.