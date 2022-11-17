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Çin'de koyunlar 12 gündür mevlana gibi dönüyor! Hiç ara vermediler sebebi ise...

ÇİN'de 4 Kasım'da çekilen videoda koyunlar sürekli dönüyordu. Aradan geçen 12 boyunca koyunlar hiç ara vermeden dönmeye devam ettiler. Koyunların sahipleri bu şaşırtıcı durumu izah edemiyor. İşte dünyanın konuştuğu esrarengiz koyunlar..

ÇİN'de 4 Kasım'da bir koyun sürüsü hep birlikte daire şeklinde dönerken görüntülenmişti. Hayvanların sahibi Miao, önce birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonra bütün sürünün katıldığını söyledi. Kadın, koyunların 12 gün boyunca daire çizdiğini söyledi. 

Dünyaya yansıyan bu görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. 12 gündür durmaksızın dönen koyunların sahibi de esrarı çözebilmiş değil. Koyun sahibi Bayan Miao, sürünün tamamı katılmadan önce birkaç koyunla başladığını iddia ediyor. Videoda, bazı koyunların tamamen hareketsiz durduğu ancak dairesel şeklini koruduğu da görülüyor. 

Sadece 13 numara döndü

Olay yerinde 34 adet koyun ağılı olduğu ancak sadece 13 numaralı ağıldaki koyunların bu şekilde hareket ettiği bildirildi. 

Sebebi hastalık diyen de var

Koyunların bu şekilde davranmasına neyin sebep olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Listeriosis adı verilen bakteriyel bir hastalığın etkilediği söyleniyor. Bunun da bozulmuş yiyecek kaynaklı olabileceği söyleniyor. 

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