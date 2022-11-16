Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'da bizi önemli işlere çağırıyorlar, önemsiz işlere gitmeye gerek yok

G-20 Zirvesi için Endonezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında "Biden'in NATO üyesi ülkelerin liderleriyle yaptığı toplantıya neden çağrılmadınız" diye sordu. Erdoğan, "Bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemsiz olan işlere gitmemize de gerek yok" cevabı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da gerçekleştirdiği basın toplantısında provokasyon peşindeki gazetecinin sorusuna öyle bir cevap verdi ki gazeteci sus us oldu. Kostantin isimli gazeteci, "ABD Başkanı Joe Biden, birçok NATO üyesi ülke ile birlikte otelde başka bir toplantı yaptı. Siz neden orada yoktunuz? NATO üyeleri arasında herhangi bir bölünme görüyor musunuz?" diye sordu. Soru üzerine yüzünde alaycı bir gülümseme beliren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu cevabı verdi:

Önemsiz olan işlere gitmemize de gerek yok

"Kostantin, 6 ülke bir araya gelmiş. Diğer 20 NATO üyesi ülkeyi niye sormuyorsun? Demek ki bizi arama imkanları o esnada olmamış olabilir. Çok da önemli değil. Konuşulan şey de füzenin markası nedir, ne değildir? Sayın Biden, zaten füzenin Rus yapımı olmadığını söyledi. Çok da önemli değil, bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemsiz olan işlere gitmemize de gerek yok. Okey?”