BIST 4.773
DOLAR 18,61
EURO 19,42
ALTIN 1.066,44
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'da bizi önemli işlere çağırıyorlar, önemsiz işlere gitmeye gerek yok

G-20 Zirvesi için Endonezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında "Biden'in NATO üyesi ülkelerin liderleriyle yaptığı toplantıya neden çağrılmadınız" diye sordu. Erdoğan, "Bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemsiz olan işlere gitmemize de gerek yok" cevabı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da gerçekleştirdiği basın toplantısında provokasyon peşindeki gazetecinin sorusuna öyle bir cevap verdi ki gazeteci sus us oldu. Kostantin isimli gazeteci, "ABD Başkanı Joe Biden, birçok NATO üyesi ülke ile birlikte otelde başka bir toplantı yaptı. Siz neden orada yoktunuz? NATO üyeleri arasında herhangi bir bölünme görüyor musunuz?"  diye sordu. Soru üzerine yüzünde alaycı bir gülümseme beliren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu cevabı verdi:

Önemsiz olan işlere gitmemize de gerek yok

"Kostantin, 6 ülke bir araya gelmiş. Diğer 20 NATO üyesi ülkeyi niye sormuyorsun? Demek ki bizi arama imkanları o esnada olmamış olabilir. Çok da önemli değil. Konuşulan şey de füzenin markası nedir, ne değildir? Sayın Biden, zaten füzenin Rus yapımı olmadığını söyledi. Çok da önemli değil, bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemsiz olan işlere gitmemize de gerek yok. Okey?”

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu : Elektriği kaçak kullanıyoruz
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu : Elektriği kaçak kullanıyoruz
Fatih Altaylı konuğunu rezil etti! 'Car car konuşuyorsun' dedi konuğu morardı kaldı
Fatih Altaylı konuğunu rezil etti! 'Car car konuşuyorsun' dedi konuğu morardı kaldı
İstanbul Taksim saldırısı terörist kızın yeni videosu çıktı! Bombayı koyduğu anın adım adım görüntüsü
İstanbul Taksim saldırısı terörist kızın yeni videosu çıktı! Bombayı koyduğu anın adım adım görüntüsü
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
'Martı'nın sahibinden Taksiciler Odası Eyüp Aksu'ya şok suçlamalar! Beni ve ailemi tehdit etti
'Martı'nın sahibinden Taksiciler Odası Eyüp Aksu'ya şok suçlamalar! Beni ve ailemi tehdit etti
Meral Akşener'in yanına oturacaktı! İYİ Partili başkanın sandalyesi kırıldı
Meral Akşener'in yanına oturacaktı! İYİ Partili başkanın sandalyesi kırıldı
Arap turistlere pis diyen Trabzonlu genç olay oldu! Babam kalk la FETÖ'cü müsün sen dedi
Arap turistlere pis diyen Trabzonlu genç olay oldu! Babam kalk la FETÖ'cü müsün sen dedi
Ali Babacan Meral Akşener'e "Beğenmiyorsan git" dedi! Altılı Masa'da büyük kriz
Ali Babacan Meral Akşener'e "Beğenmiyorsan git" dedi! Altılı Masa'da büyük kriz
Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer çiçek videosuyla olay oldu! Öğretmen uzattı o kulağına...
Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer çiçek videosuyla olay oldu! Öğretmen uzattı o kulağına...
Erdoğan'ın en sevdiği şarkının yazarı CHP'li oldu! Beraber yürüdük biz bu yollarda
Erdoğan'ın en sevdiği şarkının yazarı CHP'li oldu! Beraber yürüdük biz bu yollarda
Cristiano Ronaldo'ya Bruno Fernandes şoku! Neye uğradığını şaşırdı, surat ifadesi olay oldu!
Cristiano Ronaldo'ya Bruno Fernandes şoku! Neye uğradığını şaşırdı, surat ifadesi olay oldu!
İstanbul saldırısı için Ayşenur Arslan'dan Halk TV'de korkunç ima! AK Parti seçimi kaybedince...
İstanbul saldırısı için Ayşenur Arslan'dan Halk TV'de korkunç ima! AK Parti seçimi kaybedince...