Erdoğan'ın en sevdiği şarkının yazarı CHP'li oldu! Beraber yürüdük biz bu yollarda

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın en sevdiği arkı olan ve birçok mitinginde vatandaşlarla birlikte seslendirdiği "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının söz yazarı Aşkın tuna CHP'ye katıldı. Tuna'ya rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği şarkı olarak bilinen ve AK Parti mitinglerinde de sık sık kullanılan "Her Şey Seni Hatırlatıyor" kamuoyunda bilinen adıyla "Beraber yürüdük biz bu yollarda..." şarkısının söz yazarı Aşkın Tuna, CHP'ye katıldı. “Devlerin Aşkı Büyük Olur”, “Fırtınalar”, “Sen Sevgini Bana Sakla” gibi popüler şarkıların da söz yazarı olan Tuna'nın CHP'ye katılması nedeniyle tören düzenlendi. Aşkın Tuna'nın rozetini İstanbul’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

O sözler Erdoğan'ın sloganı oldu

Aşkın Tuna'nın sözlerini yazdığı en bilindik şarkılardan olan “Her Şey Seni Hatırlatıyor”, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en sevdiği şarkılardan biri… Şarkı yıllarca AK Parti mitinglerinde kullanıldı ve “Beraber yürüdük biz bu yollarda” sözleri Erdoğan tarafından slogan haline getirildi.

Ünlü sanatçıların hepsi söyledi!

Aşkın Tuna 1977 yılında, aşık olup evlendiği eşi Pınar Kalyoncuoğlu için “Her şey Seni Hatırlatıyor”un sözlerini yazmıştı. Tuna'nın eserleri, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Bülent Ersoy, Sibel Can gibi sanatçılar tarafından da seslendirildi.